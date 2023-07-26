Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Selain Jerman, PSSI Sebut Ada 3 Negara Besar yang Coba Diundang untuk Hadapi Timnas Indonesia pada 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:09 WIB
PSSI tertarik mendatangkan tim besar untuk hadapi Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
SELAIN Jerman, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebut ada 3 negara besar yang coba diundang untuk hadapi Timnas Indonesia pada 2024. Ketiga negara besar yang dimaksud adalah Portugal, Brasil, dan Spanyol.

Sebagaimana diketahui, PSSI telah mengadakan konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa (25/7/2023) yang dihadiri MNC Portal. Dalam konferensi pers itu, Erick Thohir ditemani oleh Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha dan Exco Arya Sinulingga.

Erick Thohir membahas soal persiapan Piala Dunia U-17 2023 yang akan diselenggarakan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Selain itu, dalam momen yang berbeda, Erick Thohir menyebut ada sejumlah negara besar yang coba diundang untuk hadapi Timnas Indonesia pada 2024.

Termasuk Jerman, Erick Thohir mengatakan pihaknya juga telah melobi tiga negara besar lainnya yakni Portugal, Brasil, dan Spanyol. Bahkan, pihaknya telah berkirim surat kepada negara yang bersangkutan. Namun, hingga saat ini belum ada jawaban dari keempat negara tersebut.

Ketum PSSI, Erick Thohir

"Jadi tahun depan (2024) ada FIFA Matchday, kalau bisa seperti pertandingan melawan Argentina ini, kita umumkan di bulan akhir tahun," ungkap Erick Thohir kepada awak media, di Jakarta pada Selasa (25/7/2023).

"Kita juga sedang melobi negara-negara besar, apakah Jerman, apakah Portugal, apakah Brasil atau Spanyol. Untuk supaya ada kalender FIFA Matchday kita paling tidak ada satu yang besar," tambahnya.

