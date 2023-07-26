Erick Thohir Kesulitan Cari Lokasi Pertandingan untuk Laga Uji Coba Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 dipastikan akan menjalani laga uji coba melawan Korea Selatan U-17 untuk persiapan Piala Dunia U-17 2023. Hanya saja, saat ini Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir kebingungan mencari lokasi pertandingan laga uji coba tersebut.

Sejatinya, Erick Thohir mau laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja, ternyata pihak Korea Selatan hanya mau bermain di Jakarta.

BACA JUGA: Erick Thohir Bela Pemain Timnas Indonesia yang Kena Bully Usai Pilih Ikut Pendidikan Kepolisian

Rencananya laga melawan Korea Selatan akan berlangsung di antara tanggal 20-30 Agustus 2023. Erick pun mengonfirmasi pihak Korea Selatan ingin pertandingan itu digelar di Jakarta.

Namun, Erick masih belum bisa menentukan apakah laga itu bakal dimainkan di stadion mana karena berbarengan dengan jalannya Liga 1 2023-2024. Sedangkan Stadion Madya yang tidak dijadikan kendang klub mana pun kapasitasnya terlalu kecil yakni hanya 4000 penonton.

Karena itu, Erick berusaha untuk bernegosiasi agar sang lawan mau bertanding di Bogor, yang kemungkinan besar adalah di Stadion Pakansari, yang merupakan kendang dari Persikabo 1973. Dia menilai seharusnya pihak klub bisa mengalah karena sudah sepakat bahwa kepentinas Timnas harus didahulukan.

“Nah ini yang kita sedang berhitung mau main di lapangan mana (di Jakarta). Kita mau negosiasi dengan Korea di Bogor, ini sejalan dengan tadi, kita memetakan kepentingan klub yang kompetisi, tapi dari awal klub sudah sepakat kepentingan Timnas didahulukan,” kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, Rabu (26/7/2023).