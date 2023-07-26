Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Kesulitan Cari Lokasi Pertandingan untuk Laga Uji Coba Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |09:25 WIB
Erick Thohir Kesulitan Cari Lokasi Pertandingan untuk Laga Uji Coba Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17
Ketum PSSI, Erick Thohir saat memantau seleksi Timnas Indonesia U-17. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-17 dipastikan akan menjalani laga uji coba melawan Korea Selatan U-17 untuk persiapan Piala Dunia U-17 2023. Hanya saja, saat ini Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir kebingungan mencari lokasi pertandingan laga uji coba tersebut.

Sejatinya, Erick Thohir mau laga Timnas Indonesia U-17 vs Korea Selatan U-17 digelar di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat. Hanya saja, ternyata pihak Korea Selatan hanya mau bermain di Jakarta.

Rencananya laga melawan Korea Selatan akan berlangsung di antara tanggal 20-30 Agustus 2023. Erick pun mengonfirmasi pihak Korea Selatan ingin pertandingan itu digelar di Jakarta.

Namun, Erick masih belum bisa menentukan apakah laga itu bakal dimainkan di stadion mana karena berbarengan dengan jalannya Liga 1 2023-2024. Sedangkan Stadion Madya yang tidak dijadikan kendang klub mana pun kapasitasnya terlalu kecil yakni hanya 4000 penonton.

Erick Thohir saat pantau seleksi Timnas Indonesia U-17

Karena itu, Erick berusaha untuk bernegosiasi agar sang lawan mau bertanding di Bogor, yang kemungkinan besar adalah di Stadion Pakansari, yang merupakan kendang dari Persikabo 1973. Dia menilai seharusnya pihak klub bisa mengalah karena sudah sepakat bahwa kepentinas Timnas harus didahulukan.

“Nah ini yang kita sedang berhitung mau main di lapangan mana (di Jakarta). Kita mau negosiasi dengan Korea di Bogor, ini sejalan dengan tadi, kita memetakan kepentingan klub yang kompetisi, tapi dari awal klub sudah sepakat kepentingan Timnas didahulukan,” kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, saat ditemui di Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642043/hasil-liga-inggris-arsenal-tersandung-di-kandang-sunderland-chelsea-lumat-wolves-tlb.jpg
Hasil Liga Inggris: Arsenal Tersandung di Kandang Sunderland, Chelsea Lumat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_manchester_city_nicolas_gonzalez_kiri.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Bantai Liverpool, Man City Tempel Arsenal di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement