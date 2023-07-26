Breaking News: Pemain Timnas Indonesia Ivar Jenner Gagal Perkuat Skuad Utama FC Utrecht di Musim 2023-2024

Tak ada Ivar Jenner di skuad utama FC Utrecht untuk musim 2023-2024. (Foto: Instagram/@fc_utrecht)

PEMAIN Timnas Indonesia, Ivar Jenner, gagal memperkuat skuad utama FC Utrecht di musim 2023-2024. Kabar kurang sedap tersebut disampaikan akun Instagram fanbase Timnas Indonesia, @garudafansbook.

"Ivar Jenner tidak masuk skuad FC Utrecht untuk Eredivisie 2023-2024," tulis laporan @garudafansbook, dikutip Rabu (26//7/2023).

(Tak ada Ivar Jenner di sesi foto skuad FC Utrecht)

Kabar tersebut diperkuat FC Utrecht sendiri yang melakukan sesi foto tim untuk menyambut Eredivisie atau Liga Belanda 2023-2024. Dalam sesi foto yang dipamerkan FC Utrecht di Instagram Storiesnya itu, tidak ada Ivar Janner.

Dengan demikian, Ivar Jenner gagal memperkuat skuad utama FC Utrecht di musim 2023-2024. Namun, gelandang Timnas Indonesia itu akan tetap bermain di Jong Utrecht untuk kompetisi Liga 2 Belanda 2023-2024.

Tentunya, kabar di atas membuat pencinta sepakbola Indonesia termasuk Ivar Jenner sendiri kurang bahagia. Padahal, gelandang 19 tahun itu telah mengikuti berbagai persiapan bersama FC Utrecht jelang musim 2023-2024, termasuk membuat assist saat sang tim kalah 2-4 dari kontestan Liga Champions 2023-2024, Shakhtar Donetsk.

Sebelumnya, Ivar Jenner sempat mendapat promosi ke tim utama FC Utrecht di kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda 2023-2024. Pemain 19 tahun itu bergabung dengan tim asuhan Michael Silberbauer bersama tiga rekannya yang lain dari Jong Utrecht yakni Jesse van de Haar, Christopher Mamengi, dan Kevin Gadellaa.