HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Daftar Pembagian Pot Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Masuk Pot Berapa?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |08:13 WIB
Timnas Indonesia akan segera beraksi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
Timnas Indonesia akan segera beraksi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DAFTAR pembagian pot drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan dibahas Okezone di artikel ini. Timnas Indonesia masuk pot 4 pada drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar Kamis, 27 Juli 2023 pukul 13.00 WIB di markas AFC yakni di Kuala Lumpur, Malaysia.

Sekadar diketahui, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sendiri harus mengawali kiprahnya di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dari babak pertama. Sebab, Timnas Indonesia hanya menempati peringkat 28 Asia (150 dunia).

Sesuai regulasi, hanya tim peringkat 1-27 teratas Asia yang otomatis lolos ke babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sementara itu, terdapat 18 tim Asia yang menempati peringkat 28 Asia ke bawah yang harus memulainya dari babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Selain Timnas Indonesia, negara-negara yang menjalani babak pertama itu yakni Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja, Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam.

Dari 18 negara di atas, dibagi ke dalam 2 pot yang terdiri dari pot unggulan dan pot non-unggulan. Pot unggulan diisi tim yang menempati peringkat 1-9 teratas dari ke-18 negara tersebut. Sementara itu, tim peringkat 10-18 masuk pot non-unggulan.

Timnas Indonesia vs Argentina

Timnas Indonesia masuk pot unggulan bersama Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja yang masuk pot unggulan. Sementara itu, Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam masuk pot non-unggulan.

Masing-masing tim dari kedua pot tersebut akan diundi untuk saling berpasangan dan berhadapan dengan format dua leg (kandang/tandang). Sembilan tim yang berhasil menang di kualifikasi babak pertama akan masuk ke pot 4 dan gabung dengan negara lain yang sudah lolos di putaran kedua.

Karena Timnas Indonesia berada di pot unggulan, maka pasukan Shin Tae-yong itu akan melawan satu tim dari pot non-unggulan di babak pertama seperti Brunei Darussalam hingga Timor Leste. Namun, kepastian lawan Timnas Indonesia di babak pertama akan diketahui setelah hasil drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona.

