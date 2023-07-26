Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Usai Pamer Tendangan Salto, Cristiano Ronaldo Puji PSG sebagai Tim Kuat!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |07:28 WIB
Usai Pamer Tendangan Salto, Cristiano Ronaldo Puji PSG sebagai Tim Kuat!
Cristiano Ronaldo pamer tendangan salto di laga PSG vs Al Nassr. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

PENGGAWA Al Nassr, Cristiano Ronaldo memuji Paris Saint-Germain (PSG) sebagai tim kuat usai kedua tim saling berjumpa di laga uji coba yang berlangsung pada Selasa 25 Juli 2023. Menariknya pujian dari Ronaldo itu diselingi foto dirinya yang sedang melakukan tendangan salto ke gawang PSG.

Ya, Al Nassr dan PSG baru saja bentrok di Yanmar Field Nagai, Osaka, Jepang di laga uji coba pramusim 2023-2024. Hasilnya, kedua tim harus rela mengakhiri pertandingan dengan skor 0-0.

Ronaldo yang bermain selama 66 menit pun tampil luar biasa meski gagal mencetak gol. Dari aksi-aksinya di laga tersebut, momen dirinya melakukan aksi akrobatik mungkin menjadi salah satu yang menarik.

Berawal dari umpan silang yang dikirimkan Seko Fofana dari sisi kiri pertahanan PSG, Ronaldo berkesempatan mencetak gol di menit 45. Ronaldo yang berdiri bebas di depan gawang PSG pun mencoba melakukan tendangan saltio.

Cristiano Ronaldo di laga PSG vs Al Nassr

Sayangnya, tendangan salto CR7 masih terlalu lebar dan membuat bola pun keluar lapangan. Walau gagal mencetak gol akrobatik, Ronaldo tetap mengabadikan tendangan saltonya tersebut di instagram pribadinya @cristiano.

Dalam momen itulah, Ronaldo memuji PSG sebagai tim kuat. Masih dalam caption yang sama, mantan penggawa Real Madrid itu pun memastikan Al Nassr masih akan terus berkembang karena persiapan musim panas masih panjang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Al Nassr PSG Cristiano Ronaldo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/08/11/1641997/hasil-liga-inggris-manchester-united-gagal-menang-ditahan-imbang-tottenham-hyx.jpg
Hasil Liga Inggris: Manchester United Gagal Menang Ditahan Imbang Tottenham
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_manchester_city_nicolas_gonzalez_kiri.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Bantai Liverpool, Man City Tempel Arsenal di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement