Usai Pamer Tendangan Salto, Cristiano Ronaldo Puji PSG sebagai Tim Kuat!

PENGGAWA Al Nassr, Cristiano Ronaldo memuji Paris Saint-Germain (PSG) sebagai tim kuat usai kedua tim saling berjumpa di laga uji coba yang berlangsung pada Selasa 25 Juli 2023. Menariknya pujian dari Ronaldo itu diselingi foto dirinya yang sedang melakukan tendangan salto ke gawang PSG.

Ya, Al Nassr dan PSG baru saja bentrok di Yanmar Field Nagai, Osaka, Jepang di laga uji coba pramusim 2023-2024. Hasilnya, kedua tim harus rela mengakhiri pertandingan dengan skor 0-0.

Ronaldo yang bermain selama 66 menit pun tampil luar biasa meski gagal mencetak gol. Dari aksi-aksinya di laga tersebut, momen dirinya melakukan aksi akrobatik mungkin menjadi salah satu yang menarik.

Berawal dari umpan silang yang dikirimkan Seko Fofana dari sisi kiri pertahanan PSG, Ronaldo berkesempatan mencetak gol di menit 45. Ronaldo yang berdiri bebas di depan gawang PSG pun mencoba melakukan tendangan saltio.

Sayangnya, tendangan salto CR7 masih terlalu lebar dan membuat bola pun keluar lapangan. Walau gagal mencetak gol akrobatik, Ronaldo tetap mengabadikan tendangan saltonya tersebut di instagram pribadinya @cristiano.

Dalam momen itulah, Ronaldo memuji PSG sebagai tim kuat. Masih dalam caption yang sama, mantan penggawa Real Madrid itu pun memastikan Al Nassr masih akan terus berkembang karena persiapan musim panas masih panjang.