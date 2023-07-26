Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Perempuan Cantik Korea Selatan Unggah Foto Bareng Asnawi Mangkualam di Feed Instagram-nya, Langsung Jadi Sorotan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:44 WIB
Perempuan Cantik Korea Selatan Unggah Foto Bareng Asnawi Mangkualam di Feed Instagram-nya, Langsung Jadi Sorotan!
Perempuan cantik asal Korea Selatan unggah foto bareng Asnawi Mangkualam. (Foto: Instagram/bitnada_beauty)
A
A
A

PEREMPUAN cantik Korea Selatan menjadi sorotan usai mengunggah foto bareng Asnawi Mangkualam di feed Instagram-nya. Perempuan yang masih tidak diketahui siapa nama sebenarnya itu pun mengupload foto tersebut di akun instagram, @bitnada_beauty.

Meski tidak diketahui namanya, satu hal yang pasti perempuan tersebut adalah CEO dari Shina Beauty, salah satu produk kecantikan di Korea Selatan. Sehingga tak heran banyak foto di feed perempuan tersebut merupakan produk-produk perusahaannya.

Akan tetapi, dari banyak foto produk kecantikan di @bitnada_beauty, terselip satu foto perempuan cantik bersama Asnawi. Menariknya, foto bersama Asnawi yang diupload ke feed instagram @bitnada_beauty pada 25 Juli 2023 itu terasa sangat spesial.

Pasalnya perempuan cantik asal Korea Selatan itu hanya mengupload foto bersama Asnawi saja. Sisanya ia hanya mengupload foto kegiatan dirinya saat menghadiri acara Jeonnam Dragons tersebut.

Asnawi Mangkualam berfoto bersama perempuan cantik asal Korea Selatan

Perlu diketahui, Jeonnam Dragons tengah menjalani liburan singkat setelah memiliki jadwal yang padat pada pekan lalu. Klub yang dibela kapten Timnas Indonesia tersebut pun sedang dalam tren yang positif.

Bagaimana tidak, dari lima laga terakhir yang Jeonnam Dragons mainkan, mereka belum merasakan kekalahan sama sekali. Tepatnya Asnawi Cs memenangkan tiga laga dan dua pertandingan lainnya berakhir imbang.

Halaman:
1 2
      
