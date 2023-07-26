Link Live Streaming Inter Miami vs Atlanta United di Piala Liga 2023: Lionel Messi Cetak Gol Lagi?

LINK live streaming Inter Miami vs Atlanta United di Piala Liga 2023 dapat Anda ketahui di akhir artikel ini. Sesuai jadwal, matchday kedua Grup J Leagues Cup alias Piala Liga 2023 itu bakal dilangsungkan di Stadion DRV PNK, Florida, pada Rabu (26/7/2023) 06.30 WIB.

Pada matchday pertama, La Pulga -julukan Lionel Messi- berhasil mencatatkan debut manis bersama Inter Miami. Tepatnya ketika tim berjuluk The Herons itu mengalahkan tim Liga MX Meksiko yakni Cruz Azul dengan skor tipis 2-1 Stadion DRV PNK pada Sabtu, 22 Juli 2023.

Saat itu, Lionel Messi menjalani debutnya sebagai pemain pengganti yang memasuki pertandingan pada menit ke-54. Sang megabintang asal Argentina itu menggantikan gelandang Inter Miami, Benjamin Cremaschi dan langsung menyandang ban kapten.

Debut Lionel Messi pada laga tersebut disambut dengan gemuruh oleh suporter Inter Miami yang memborong habis tiket di Stadion DRV PNK. Bukan hanya menjalani debutnya, pemilik tujuh gelar Ballon d'Or itu sukses mencetak gol kemenangan untuk Inter Miami pada menit ke-94.

Awalnya, Lionel Messi dilanggar di luar kotak penalti Cruz Azul. Sang pemain 36 tahun itu pun maju sebagai eksekutor tendangan bebas dan bola langsung menghujam ke pojok atas gawang lawan sekaligus menjadi penentu kemenangan 2-1 untuk Inter Miami.

Kini, Lionel Messi akan kembali melanjutkan perjuangannya bersama The Herons -julukan Inter Miami- saat menjamu Atlanta United di babak penyisihan grup Piala Liga 2023. Lantas, akankah La Pulga kembali mencetak gol lagi pada laga nanti? Menarik dinantikan.