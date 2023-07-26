Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah Sombong, Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Tak Dimainkan di Laga Wolverhampton Wanderers vs FC Porto

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |05:30 WIB
Setelah Sombong, Calon Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner Tak Dimainkan di Laga Wolverhampton Wanderers vs FC Porto
Justin Hubner (tengah) tidak dimainkan di laga Wolverhampton Wanderers vs FC Porto. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
A
A
A

SETELAH sombong, calon pemain Timnas Indonesia Justin Hubner tak dimainkan di laga Wolverhampton Wanderers vs FC Porto yang berlangsung di Estadio da Bela Vista, Rabu (26/7/2023) dini hari WIB. Pelatih Wolverhampton Wanderers, Julen Lopetegui, belum cukup yakin untuk memberi menit tampil kepada bek 19 tahun tersebut.

Dalam satu minggu terakhir, Justin Hubner terkesan pamer di akun Instagram-nya, @justinhubner5. Justin Hubner awalnya mengunggah momen dirinya menjadi kapten Wolverhampton Wanderers U-21 yang menjalani pramusim di Slovakia.

Justin Hubner

Setelah itu, Justin Hubner membuat pengumuman mengejutkan. Pemain keturunan Indonesia-Belanda ini mengonfirmasi dipromosikan ke skuad utama Wolverhampton Wanderers yang sedang menjalani pramusim di Portugal.

“Bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers di Portugal,” tulis Justin Hubner pada Senin, 24 Juli 2023.

Banyak yang mengira, Julen Lopetegui langsung memberikan kesempatan tampil kepada Justin Hubner di laga uji coba yang mempertemukan Wolverhampton Wanderers dengan FC Porto. Sebab, di skuad Wolverhampton Wanderers saat ini, hanya ada tiga pemain yang memiliki posisi bermain seperti Justin Hubner (bek tengah), yakni Max Kilman, Craig Dawson dan Toti.

Apes bagi Justin Hubner, bek yang mengemas dua penampilan bersama Timnas Indonesia U-20 ini sama sekali tidak dimainkan. Justin Hubner mempunyai nasib yang sama seperti Hwang Hee-chan, penyerang Timnas Korea Selatan yang juga tidak diturunkan.

Halaman:
1 2
      
