Okezone.com
LIGA INDONESIA

Viral Video Bojan Hodak Ngamuk di Ruang Ganti Kuala Lumpur City, Pemain Persib Bandung Disebut Auto Ketar-ketir!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:50 WIB
Viral Video Bojan Hodak Ngamuk di Ruang Ganti Kuala Lumpur City, Pemain Persib Bandung Disebut Auto Ketar-ketir!
Bojan Hodak resmi jadi pelatih Persib Bandung. (Foto: Instagram/@bojanhodakluka)
VIRAL video Bojan Hodak ngamuk di ruang ganti Kuala Lumpur City. Sontak, video itu jadi sorotan netizen hingga mereka mengingatkan para pemain Persib Bandung untuk berhati-hati.

Pasalnya, Bojan Hodak diketahui telah resmi ditunjuk jadi pelatih anyar Persib Bandung. Pengumuman itu disampaikan pada hari ini, Rabu (26/7/2023).

Bojan Hodak

Bojan Hodak direkrut dari klub Malaysia, Kuala Lumpur City. Pelatih asal Kroasia itu ditapuk menggantikan posisi Luis Milla di lanjutan Liga 1 2023-2024.

“Hodak adalah pelatih berpaspor Kroasia yang sebelumnya menangani klub Malaysia, Kuala Lumpur FC. Kita sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih ini dan hari ini mengumumkannya," kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (26/7/2023).

Usai resmi diumumkan jadi pelatih baru Persib Bandung, sosok Bojan Hodak ramai disorot karena sebuah video viral kala dirinya menangani Kuala Lumpur City. Dalam video itu, pelatih berusia 52 tahun tersebut terlihat mengamuk di ruang ganti usai berlaga.

Tak diketahui pasti usai laga apa video itu diambil, namun sepertiya Kuala Lumpur City menelan hasil minor. Bojan Hodak pun tampak kecewa dengan penampilan anak asuhnya dalam laga itu.

Sontak, setibanya di ruang ganti, Bojan Hodak tampak mengevaluasi penampilan anak asuhnya sembari mengamuk. Dia tak hanya mengomel, tetapi juga terlihat memukul papan tulis hingga bahkan membanting botol minum hingga mengenai salah satu pemain.

Para pemain Kuala Lumpur City pun tampak hanya terdiam mendengar omelan sang pelatih. Mereka tak berani merespons apa pun dari tindakan Bojan Hodak.

Telusuri berita bola lainnya
