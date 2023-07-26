Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

5 Pelatih Tercepat yang Putuskan Angkat Kaki dalam Sejarah Liga 1, Nomor 1 Didepak di Pekan Pertama!

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |18:21 WIB
5 Pelatih Tercepat yang Putuskan Angkat Kaki dalam Sejarah Liga 1, Nomor 1 Didepak di Pekan Pertama!
Luis Milla angka kaki dari Liga 1/Foto: Persib Bandung
A
A
A

KOMPETISI sepakbola Indonesia, Liga 1, ternyata punya rekam jejak yang pelik terkait dengan kepergian pelatih. Beberapa di antara mereka bahkan angkat kaki terlalu cepat untuk sebuah kompetisi.

Menilik catatan dari tahun 2018 hingga 2023, terdapat 5 pelatih tercepat yang putuskan angkat kaki dalam sejarah Liga 1. Ada yang dipecat oleh klub tempatnya bernaung.

 Liga 1

Ada pula yang sadar diri harus mundur lantaran tak mampu berbuat banyak untuk tim yang diasuhnya. Sebagian lainnya, menjadikan alasan pribadi untuk mundur dari kursi pelatih.

Dirangkum Okezone dari berbagi sumber, ini 5 pelatih tercepat yang putuskan angkat kaki dalam sejarah Liga 1.

 BACA JUGA:

5. Ivan Kolev (Persija Jakarta, Liga 1 2019-2020)

 Ivan Kolev

Ivan Kolev merupakan sosok pertama yang memilih mundur dari kursi kepelatihan Persija Jakarta pada Liga 1 2019-2020. Ia mundur pada pekan ketiga kompetisi.

Alasan Ivan Kolev mundur lantaran tak mampu berbuat banyak untuk skuad Macan Kemayoran, julukan Persija Jakarta. Bayangkan, dari tiga pertandingan yang dimainkan, anak asuhannya hanya mampu menang sekali. Dua pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan.

4. Mario Gomez (Arema FC, Liga 1 2019-2020)

 Mario Gomez

Mario Gomez masuk daftar pelatih tercepat yang angkat kaki di Liga 1. Kala itu, ia menukangi Arema FC pada musim Liga 1 2020-2021.

Hanya dua pekan bersama skuad Singo Edan, ia pun akhirnya mundur. Penyebabnya adalah kesepakatan kontrak dengan klub yang tidak menemukan titik temu.

Saat itu, pandemi Covid-19 sedang merebak dan kompetisi dihentikan sehingga nasib klub-klub Liga 1 pun tidak jelas.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.jpg
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/kiper_cremonese_emil_audero.jpg
Emil Audero Murka! Sebut Kekalahan dari Pisa Memalukan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement