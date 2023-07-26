Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Striker Persikabo 1973 Yandi Sofyan, Usai Golnya Terpilih Jadi Best Goal of The Week Liga 1 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:12 WIB
Reaksi Striker Persikabo 1973 Yandi Sofyan, Usai Golnya Terpilih Jadi Best Goal of The Week Liga 1 2023-2024
Yandi Sofyan kala membela Persikabo 1973. (Foto: Persikabo 1973)
REAKSI striker Persikabo 1973, Yandi Sofyan, usai golnya terpilih jadi best goal of the week Liga 1 2023-2024 menarik dikulik. Yandi sendiri mengaku menjadi semakin termotivasi mengarungi musim kompetisi Liga 1 2023-2024 bersama timnya.

Ya, gol Yandi Sofyan di laga Persikabo 1973 menghadapi Bhayangkara FC pada pekan ke-4 Liga 1 2023-2024 terpilih jadi yang terbaik pekan ini. Laga itu sendiri diketahui digelar di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Sabtu 22 Juli 2023.

Laga Bhayangkara FC vs Persikabo 1973

Dalam laga itu, Yandi Sofyan diketahui menyumbang dua gol pada menit ke-81 dan 90+2. Aksi ciamiknya membawa Persikabo 1973 menang dengan skor 3-1 atas The Guardian -julukan Bhayangkara FC.

Yandi pun kian tersenyum lebar karena golnya di menit ke-81 terpilih sebagai gol terbaik pada pekan keempat Liga 1 2023-2024. Proses gol tersebut melalui tendangan kaki kanannya di dekat area tendangan pojok pertahanan Bhayangkara FC yang meluncur deras ke gawang Awan Setho Raharjo.

Bola yang dilesatkannya empat mengenai badan dari bek Bhayangkara FC sehingga arahnya berubah dan tak terjangkau oleh Awan Setho. Menariknya, gol ini menjadi gol perdana Yandi di kompetisi musim baru dan juga sekaligus pelecutnya hingga mampu mencetak brace.

Yandi pun bersyukur karena golnya ini bisa terpilih sebagai gol terbaik di pekan keempat Liga 1 2023-2024. Pemain berusia 31 tahun ini mengakui bahwa pencapaiannya ini tak luput dari kerja sama antar pemain Persikabo 1973.

