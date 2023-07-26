Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

4 Pesepakbola Asia Tenggara yang Pernah Bermain di Persija Jakarta, Nomor 1 Mantan Persib Bandung!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |14:53 WIB
4 Pesepakbola Asia Tenggara yang Pernah Bermain di Persija Jakarta, Nomor 1 Mantan Persib Bandung!
Baihakki Khaizan kala membela Persija Jakarta. (Foto: Instagram/@i.am.baihakki)
A
A
A

SEBANYAK 4 pesepakbola Asia Tenggara yang pernah bermain di Persija Jakarta akan diulas Okezone di artikel ini. Dari keempat pemain asal negara ASEAN itu, salah satu di antaranya adalah mantan Persib Bandung, klub rival bebuyutan Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta.

Sekadar diketahui, Persija Jakarta resmi mendatangkan pemain asal Filipina, Oliver Bias, untuk Liga 1 2023-2024. Pemain 22 tahun itu didatangkan Macan Kemayoran untuk mengisi satu slot pemain ASEAN dengan status pinjaman dari klub kasta kedua Republik Ceko, yakni FK Pribram.

Oliver Bias yang berdarah Filipina-Jerman itu menyusul empat pemain asing lain yang lebih dulu dikontrak Persija Jakarta. Sebut saja Ryo Matsumura (Jepang), Ondrej Kudela (Republik Ceko), Marko Simic (Kroasia), dan Maciej Gajos (Polandia).

Menariknya, sebelum kedatangan eks penggawa RB Leipzig itu, sudah ada 4 pesepakbola Asia Tenggara yang pernah bermain di Persija Jakarta saat kompetisi masih bernama Indonesia Super League (ISL). Lantas, siapa sajakah pemain-pemain yang dimaksud?

Berikut 4 Pesepakbola Asia Tenggara yang Pernah Bermain di Persija Jakarta:

4. Agu Casmir

Agu Casmir

Agu Casmir merupakan pemain kelahiran 23 Maret 1984 di Lagos, Nigeria. Meski lahir di sana, dia memiliki kewarganegaraan Singapura dan pernah mewakili tim nasional Singapura.

Dalam kariernya, Agu Casmir juga pernah membela Persija Jakarta pada periode 2010–2011 dengan 21 penampilan dan 9 gol. Setelah itu, penyerang berpaspor Singapura tersebut dilepas pada 2011 ke klub Singapura yakni LionsXII. Kini, dia sudah pensiun.

3. Mustafic Fahrudin

Mustafic Fahrudin

Fahrudin Mustafic lahir di Yugoslavia pada 17 April 1981. Dia memiliki paspor Singapura yang menghabiskan sebagian besar karier bermainnya sebagai bek tengah untuk tim S-League, Tampines Rovers FC. Dia pensiun pada akhir musim 2018.

Pada 2009, Mustafic Fahruddin didatangkan Persija Jakarta dari Tampines Rovers. Namun, dia hanya setahun berseragam Macan Kemayoran. Pada 2010, ia bergabung klub Indonesia lainya, Persela Lamongan.

Halaman:
1 2
      
