Mario Gomez Tak Bisa Tidur Bojan Hodak Resmi Latih Persib Bandung?

PELATIH asal Argentina, Mario Gomez, tak bisa tidur mendengar kabar Bojan Hodak resmi melatih Persib Bandung? Sekadar diketahui, Bojan Hodak resmi menjadi pelatih Persib Bandung pada Rabu (26/7/2023) pagi WIB.

Ditunjuknya Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung sangat mengejutkan. Sebab, sebelumnya nama-nama seperti Kim Do-hoon, Park Hang-seo hingga Benjamin Mora yang digadang-gadang menjadi pelatih Persib Bandung selanjutnya.

(Bojan Hodak resmi jadi pelatih Persib Bandung)

Di antara tiga nama di atas, nama Mario Gomez sempat mencuat bakal menggantikan posisi Luis Milla. Nama Mario Gomez mencuat tepat ketika Luis Milla mengundurkan diri dari jabatan pelatih Persib Bandung pada Sabtu, 15 Juli 2023.

Seperti ada cocoklogi antara Mario Gomez dan mundurnya Luis Milla. Sebab, sehari sebelumnya pada Jumat, 14 Juli 2023, Mario Gomez baru saja mundur dari posisi pelatih klub Liga 2 Argentina, Club Atletico Gimnasia Y Esgrima (Jujuy).

“Hari ini saya menyelesaikan perjalanan di Gimnasia de Jujuy. Saya hanya bisa mengucapkan TERIMA KASIH LOBO, terima kasih Jujuy dan semuanya,” tulis Mario Gomez di akun instagram-nya, @marigomezdt.

Sehari berselang, Mario Gomez mengunggah momen ketika dirinya menangani Persib Bandung. Sekadar diketahui, Mario Gomez mengantarkan Persib Bandung finis keempat di Liga 1 2018.