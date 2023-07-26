Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak Tak Pernah Kalah Selama di Indonesia, Pertanda Maung Bandung Juara Liga 1 2023-2024?

PELATIH Persib Bandung, Bojan Hodak, tak pernah kalah selama di Indonesia. Akankah catatan positif ini bisa membawa Persib Bandung berjaya di Liga 1 2023-2024 hingga bahkan bersaing memperebutkan gelar juara?

Sebagaimana diketahui, Persib Bandung baru saja resmi mengumumkan pelatih asal Kroasia, Bojan Hodak, sebagai juru taktiknya. Dia menggantikan posisi Luis Milla di lanjutan Liga 1 2023-2024.

“Hodak adalah pelatih berpaspor Kroasia yang sebelumnya menangani klub Malaysia, Kuala Lumpur FC. Kita sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih ini dan hari ini mengumumkannya," kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (26/7/2023).

Bojan Hodak sendiri sudah punya pengalaman soal sepakbola Indonesia. Sebab, dia sebelumnya sudah pernah menangani klub lain di Indonesia, yakni PSM Makassar.

Tepatnya, pelatih berusia 52 tahun itu mengemban jabatan tersebut pada 2020. Kemudian, dia menangani tim Malaysia, Kuala Lumpur City, pada 2021 hingga akhirnya direkrut oleh Persib Bandung saat ini.

Tak hanya di level klub, Bojan Hodak juga tak punya catatan manis saat bersua tim Indonesia saat menangani Timnas Malaysia U-19. Tepatnya, jabatan itu diembannya pada 2017-2019.

Saat menangani PSM Makassar, Bojan Hodak tercatat hanya memimpin di 8 pertandingan saja. Tetapi, catatan manis berhasil diukirnya.

Dari 8 laga bersama PSM Makassar, tiga pertandingan di antaranya dijalani Bojan Hodak di pentas Liga 1 2020. Kala itu, dia berhasil membawa Juku Eja -julukan PSM Makassar- meraih 2 hasil imbang dan 1 kemenangan.

Hasil imbang didapat kala PSM Makassar melawan Barito Putera dengan skor 1-1 (15 Maret 2020) dan juga Persita Tangerang dengan skor 1-1 (6 Maret 2020). Sementara itu, satu kemenangan didapat saat PSM melibas PSS Sleman dengan skor 2-1 pada 1 Maret 2023.