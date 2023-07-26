Teganya Persib Bandung, Ambil Bojan Hodak dari Kuala Lumpur City FC yang Tengah Berduka

Sebagaimana diketahui, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- resmi mendatangkan Bojan Hodak dari klub asal Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Persib Bandung di laman resminya pada hari ini, Rabu (26/7/2023) pagi WIB.

Persib Bandung resmi menunjuk juru taktik asal Kroasia itu sebagai pelatih anyar Maung Bandung di Liga 1 2023-2024. Mereka telah menjalin kesepakatan dengan Bojan Hodak untuk menggantikan Luis Milla yang telah mengundurkan diri pada Sabtu (15/7/2023) lalu.

"Kita sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih ini dan hari ini mengumumkannya," ungkap Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (26/7/2023).

Lebih lanjut, Teddy Tjahjono berharap Bojan Hodak mampu mendongkrak posisi Persib Bandung yang kini berada di zona degradasi alias posisi ke-16 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 3 poin. Selain itu, juru taktik asal Kroasia itu dituntut untuk membawa Maung Bandung masuk 4 besar.

"Kita berharap, bersama pelatih baru ini, Persib bisa bangkit untuk memburu target awal kita yaitu posisi 4 besar," jelas Teddy Tjahjono.