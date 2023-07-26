Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Teganya Persib Bandung, Ambil Bojan Hodak dari Kuala Lumpur City FC yang Tengah Berduka

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:35 WIB
Teganya Persib Bandung, Ambil Bojan Hodak dari Kuala Lumpur City FC yang Tengah Berduka
Bojan Hodak (kanan) tinggalkan Kuala Lumpur City FC untuk latih Persib Bandung. (Foto: Instagram/bojanhodakluka)
TEGANYA Persib Bandung, ambil Bojan Hodak dari Kuala Lumpur City FC yang tengah berduka. Dalam hal ini, berduka yang dimaksud adalah Kuala Lumpur FC baru saja kalah dari Johor Darul Takzim (JDT) di final Piala FA Malaysia 2023.

Sebagaimana diketahui, Maung Bandung -julukan Persib Bandung- resmi mendatangkan Bojan Hodak dari klub asal Malaysia, Kuala Lumpur City FC. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh Persib Bandung di laman resminya pada hari ini, Rabu (26/7/2023) pagi WIB.

Persib Bandung resmi menunjuk juru taktik asal Kroasia itu sebagai pelatih anyar Maung Bandung di Liga 1 2023-2024. Mereka telah menjalin kesepakatan dengan Bojan Hodak untuk menggantikan Luis Milla yang telah mengundurkan diri pada Sabtu (15/7/2023) lalu.

"Kita sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih ini dan hari ini mengumumkannya," ungkap Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Teddy Tjahjono, dikutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (26/7/2023).

Bojan Hodak resmi latih Persib Bandung

Lebih lanjut, Teddy Tjahjono berharap Bojan Hodak mampu mendongkrak posisi Persib Bandung yang kini berada di zona degradasi alias posisi ke-16 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 3 poin. Selain itu, juru taktik asal Kroasia itu dituntut untuk membawa Maung Bandung masuk 4 besar.

"Kita berharap, bersama pelatih baru ini, Persib bisa bangkit untuk memburu target awal kita yaitu posisi 4 besar," jelas Teddy Tjahjono.

Halaman:
1 2
      
