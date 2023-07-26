Ganasnya Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, Pernah Permalukan Timnas Indonesia U-19 hingga Juara Piala AFF U-19 2018!

GANASNYA pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pernah mempermalukan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2018 akan diulas Okezone. Pelatih asal Kroasia ini resmi ditunjuk sebagai juru taktik anyar Persib Bandung menggantikan Luis Milla.

"Kita berharap bersama pelatih baru ini, PERSIB bisa bangkit untuk memburu target awal kita yaitu posisi 4 Besar," kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (26/7/2023).

Sejauh ini belum diketahui secara pasti berapa lama Bojan Hodak dikontrak Persib Bandung. Namun, Persib Bandung ditengarai mengeluarkan kompensasi untuk mendaratkan Bojan Hodak, mengingat sang pelatih masih terikat kontrak bersama klub Liga Super Malaysia, Kuala Lumpur City FC.

Bojan Hodak bukanlah pelatih sembarangan. Ia selalu meraih trofi di negara mana pun ia berlabuh. Medio 2011, Bojan Hodak mengantarkan Phnom Penh Crown juara Liga Kamboja.

Ia juga pernah membawa Kelantan dan Johor Darul Takzim juara Liga Super Malaysia 2012 dan 2014. Pencapaian tertinggi Bojan Hodak tentu saat membawa Kuala Lumpur City juara AFC Cup 2022, atau Liga Eropa-nya Asia.

Selain berjaya di level klub, Bojan Hodak pernah meraih hasil optimal di level tim nasional. Pada 2017-2019, Bojan Hodak dipercaya membesut Timnas Malaysia U-19.