Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ganasnya Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, Pernah Permalukan Timnas Indonesia U-19 hingga Juara Piala AFF U-19 2018!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |10:29 WIB
Ganasnya Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak, Pernah Permalukan Timnas Indonesia U-19 hingga Juara Piala AFF U-19 2018!
Bojan Hodak pernah membawa Timnas Malaysia U-19 juara Piala AFF U-19 2018. (Foto: Instagram/@bojanhodakluka)
A
A
A

GANASNYA pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, pernah mempermalukan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2018 akan diulas Okezone. Pelatih asal Kroasia ini resmi ditunjuk sebagai juru taktik anyar Persib Bandung menggantikan Luis Milla.

"Kita berharap bersama pelatih baru ini, PERSIB bisa bangkit untuk memburu target awal kita yaitu posisi 4 Besar," kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (26/7/2023).

Bojan Hodak

Sejauh ini belum diketahui secara pasti berapa lama Bojan Hodak dikontrak Persib Bandung. Namun, Persib Bandung ditengarai mengeluarkan kompensasi untuk mendaratkan Bojan Hodak, mengingat sang pelatih masih terikat kontrak bersama klub Liga Super Malaysia, Kuala Lumpur City FC.

Bojan Hodak bukanlah pelatih sembarangan. Ia selalu meraih trofi di negara mana pun ia berlabuh. Medio 2011, Bojan Hodak mengantarkan Phnom Penh Crown juara Liga Kamboja.

Ia juga pernah membawa Kelantan dan Johor Darul Takzim juara Liga Super Malaysia 2012 dan 2014. Pencapaian tertinggi Bojan Hodak tentu saat membawa Kuala Lumpur City juara AFC Cup 2022, atau Liga Eropa-nya Asia.

Selain berjaya di level klub, Bojan Hodak pernah meraih hasil optimal di level tim nasional. Pada 2017-2019, Bojan Hodak dipercaya membesut Timnas Malaysia U-19.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/50/1642127/derek-chisora-prediksi-fabio-wardley-tumbang-di-ronde-6-jika-lawan-oleksandr-usyk-bym.jpg
Derek Chisora Prediksi Fabio Wardley Tumbang di Ronde 6 Jika Lawan Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/07/valentino_rossi_jorge_lorenzo.jpg
Lorenzo Buka-bukaan Ungkap Konflik Serius dengan Pedrosa dan Rossi 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement