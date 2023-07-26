Bojan Hodak Diberi Target Ini oleh Manajemen Persib Bandung, Juara Liga 1 2023-2024?

PELATIH anyar Persib Bandung, Bojan Hodak, tidak ditargetkan membawa Maung Bandung –julukan Persib Bandung– juara Liga 1 2023-2024. Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, berharap Bojan Hodak setidaknya dapat mengantarkan Persib Bandung finis empat besar di Liga 1 2023-2024.

“Kita sudah menjalin kesepakatan dengan pelatih ini dan hari ini mengumumkannya," kata Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Teddy Tjahjono, Okezone mengutip dari laman resmi Persib Bandung, Rabu (26/7/2023).

"Kita berharap, bersama pelatih baru ini, PERSIB bisa bangkit untuk memburu target awal kita yaitu posisi 4 Besar," lanjut Teddy Tjahjono.

Merujuk kepada ucapan di atas, ada makna terselubung, yang mana Bojan Hodak tetap diminta membawa Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024. Sekadar diketahui, untuk Liga 1 2023-2024, klub yang finis di posisi 1-4 akan lolos ke Championship Series.

Nantinya, tim peringkat 1 bersua tim peringkat empat, dan tim peringkat 2 bersua tim peringkat tiga. Menggunakan format kandang dan tandang, tim yang unggul secara agregat bakal lolos ke final Liga 1 2023-2024. Dengan begitu, jika finis keempat di musim reguler, Persib Bandung masih berpeluang juara Liga 1 2023-2024.

Terlepas dari itu, ditunjuknya Bojan Hodak sebagai pelatih Persib Bandung sangat mengejutkan. Sebab, Bojan Hodak tak pernah masuk radar sebelumnya.

Sejumlah pelatih top awalnya dikaitkan sebagai penerus Luis Milla di Persib Bandung, mulai dari Mario Gomez, Benjamin Mora, Park Hang-seo, Kim Do-hoon, Slavisa Jokanovic hingga Marcel Keizer.

Namun, yang ditunjuk manajemen Persib Bandung justru Bojan Hodak. Akhir pekan lalu atau pada Sabtu, 22 Juli 2023, Bojan Hodak sejatinya masih memimpin skuad Kuala Lumpur City di final Piala FA Malaysia 2023.