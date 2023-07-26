Terkait Tragedi Kanjuruhan, Ketum PSSI Erick Thohir Pastikan Langkah Hukum Tetap Berjalan

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, memastikan langkah hukum tetap berjalan terkait tragedi Kanjuruhan. Ia pun sadar betul bahwa tragedi Kanjuruhan tersebut telah membuat keluarga korban begitu menderita karena kehilangan orang terkasih.

Erick memahami betul tidak ada hal apapun yang dapat mengimbangi kesedihan mendalam para keluarga korban. sebesar apapun upaya yang dilakukan seluruh pihak, tidak ada yang dapat mengobati rasa kehilangan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan, Malang.

"Kehilangan keluarga bukan hal mudah, itu perlu diakui. Apapun effort-nya tidak ada imbangannya. Saya bikin konser amal ke Bekasi, kita kumpulkan dana sumbangan, dan sumbangannya telah kami sampaikan, bahkan keluarga korban pun kami undang. Apakah itu bisa cukup? Tentu tidak," ungkap Erick kepada media di Jakarta, Selasa (25 Juli 2023).

Karena itu, Erick menegaskan, PSSI mendukung langkah hukum yang saat ini tengah berjalan. PSSI mendukung penegakan sanksi hukum yang maksimal.

"Kami akan dorong adanya hukuman maksimal, tanpa harus berpolemik siapa. Kita ada sistem pengadilan, pengadilan lah yang memproses. Kami tidak dapat mengintervensi sistem peradilan, tetapi kami mendorong sanksi itu," tutur Erick.

Dia juga menekankan bahwa proses perbaikan pasca Tragedi Kanjuruhan perlu terus dilanjutkan.

Dimana salah satunya adalah rencana perbaikan. Dimana Pemerintah Pusat telah memasukan Stadion Kanjuruhan sebagai salah satu dari 22 stadion yang diperbaiki.