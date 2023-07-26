Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Tijjani Reijnders Tolak Tawaran Barcelona Demi Gabung AC Milan, meski Ditelepon Langsung Xavi Hernandez

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |17:38 WIB
Tijjani Reijnders Tolak Tawaran Barcelona Demi Gabung AC Milan, meski Ditelepon Langsung Xavi Hernandez
Tijjani Reinjders tolak Barcelona untuk gabung AC Milan/Foto: AC Milan
A
A
A

PEMAIN keturunan Indonesia, Tijjani Reijnders, mengakui bahwa dirinya menolak tawaran dari Barcelona dan lebih memilih bergabung dengan AC Milan di jendela transfer musim panas ini. AC Milan memboyong gelandang itu dari AZ Alkmaar.

Tim berjuluk Rossoneri itu mengikat kontrak gelandang berpaspor Belanda selama lima tahun atau tepatnya hingga Juni 2028.

Tijjani Reinjders

Ternyata, bukan hanya AC Milan saja yang memburu Reijnders. Karena nyatanya, Barcelona diam-diam juga ikut memburu pemain berdarah Indonesia tersebut. Sampai-sampai Reijnders dihubungi langsung oleh pelatih Xavi Hernandez selaku pelatih Blaugrana, julukan Barcelona.

“Apa ada panggilan dari Xavi juga? Ya, Xavi menelepon saya untuk membahas kemungkinan pindah ke Barcelona,” kata Reijnders, dilansir dari Milan News, Rabu (26/7/2023).

Akan tetapi, Reijnders menolak penawaran dari Barcelona. Dia sudah memantapkan hatinya untuk bergabung bersama AC Milan. Keputusan itu bahkan dibuat setelah berdiskusi dengan keluarga tercintanya juga.

“Tapi itu tidak mungkin bagi saya karena pada saat itu saya sudah memutuskan, juga dengan keluarga saya. Saya sudah memutuskan bahwa saya akan bergabung untuk AC Milan,” ungkap Reijnders.

Halaman:
1 2
      
