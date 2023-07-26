Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Disodori Perpanjangan Kontrak oleh Lazio, Pedro Rodriguez: Saya Ingin Akhiri Karier Saya di Sini

Nanda Aria , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |13:47 WIB
Disodori Perpanjangan Kontrak oleh Lazio, Pedro Rodriguez: Saya Ingin Akhiri Karier Saya di Sini
Pedro Rodriguez ingin pensiun di Lazio/Foto: Reuters
A
A
A

PEDRO Rodriguez akhirnya mendapatkan perpanjangan kontrak dari Lazio. Namun, tidak disebutkan durasi perpanjangan kontrak penyerang asal Spanyot tersebut.

Perpanjangan kontrak ini diumumkan Lazio lewat akun media sosial mereka pada Selasa (25/7/2023). Dengan begitu, Pedro akan bertahan setidaknya sampai musim depan di Biancocelesti, julukan Lazio.

 Pedro Rodriguez

"Saya berterima kasih kepada Presiden (Lazio) Lotito dan pelatih Sarri atas kepercayaan mereka. Tim ini seperti keluarga, bahkan para penggemar pun menjadi salah satu faktor perpanjangan kontrak saya," katanya dikutip dari Antara, Rabu (26/7/2023).

"Saya merasa baik, saya berusaha memberikan segalanya untuk tim. Kemudian ada banyak pemain muda di pusat latihan yang bekerja dengan baik," tambahnya.

 BACA JUGA:

Sementara itu, media-media di Italia melaporkan bahwa Pedro telah menandatangani kontrak berdurasi satu tahun dengan opsi perpanjangan hingga Juni 2025.

Pemain berusia 35 tahun itu bergabung dengan Lazio pada 2021 setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh AS Roma. Di sana ia menjadi pemain kunci yang berkontribusi membawa Lazio finis peringkat dua Liga Italia musim lalu.

Halaman:
1 2
      
