HOME BOLA LIGA INGGRIS

7 Mantan Pemain Besar yang Kariernya Gagal saat Pakai Nomor 9 di Liverpool, Nomor 1 Sempat Disebut Pengganti Luis Suarez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |13:50 WIB
7 Mantan Pemain Besar yang Kariernya Gagal saat Pakai Nomor 9 di Liverpool, Nomor 1 Sempat Disebut Pengganti Luis Suarez
7 Pemain Besar yang Kariernya Gagal saat Pakai Nomor 9 di Liverpool. (Foto: Instagram/roberto_firmino)
A
A
A

TERDAPAT 7 mantan pemain besar yang kariernya gagal saat pakai nomor 9 di Liverpool menarik untuk dibahas. Liverpool merupakan salah satu tim terbesar di Liga Inggris, bahkan Eropa dan dunia.

Berbagai prestasi lokal maupun Eropa sudah dirasakan tim berjuluk The Reds tersebut. Liverpool bisa menjadi tim yang besar karena peranan para pemain bintangnya, namun ternyata tidak semua nama besar mampu bersinar di tim yang bermarkas di Anfield tersebut.

Salah satu posisi yang kerap memakan korban pemain besar adalah striker, terkhusus yang memakai nomor punggung 9 di Liverpool. Banyak striker besar langsung meredup kariernya usai memakai nomor 9 di Liverpool. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 7 Mantan Pemain Besar yang Kariernya Gagal saat Pakai Nomor 9 di Liverpool:

7. Christian Benteke

Christian Benteke

Benteke menjadi salah satu striker yang gagal bersinar saat mengenakan Jersey nomor 9 di Liverpool. Padahal Benteke tampil cukup baik di musim sebelumnya bersama Aston Villa

Bentek selalu menjadi top skor Aston Villa dengan konsisten mencetak 2 digit gol. Tapi ketika pindah ke Liverpool di 2015, ia tak mampu menunjukkan performa yang sama seperti di Villa.

Benteke bak kesulitan beradaptasi dengan skema permainan The Reds.

6. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka

Anelka yang dulunya dimiliki Paris Saint-Germain (PSG) pernah dipinjamkan ke Liverpool selama setengah musim di 2000-2001. Hasilnya, Anelka gagal bersinar.

Tercatat Anelka yang dipercaya menggunakan nomor punggung 9 hanya bisa mencetak 5 gol dan 3 assist dari 22 penampilannya bersama The Reds.

5. El-Hadji Diouf

El-Hadji Diouf

Usai tak puas dengan performa Anelka, Liverpool kepincut dengan El-Hadji Diouf yang bersinar selama di Piala Dunia 2002 bersama Timnas Senegal. Pemain tersebut pun langsung diberikan nomor 9 oleh Liverpool.

El-Hadji Diouf mencatatkan 80 pertandingan selama tiga tahun di Anfield. Kabar buruknya, pemain yang dipercaya mengenakan nomor punggung itu justru gagal menjadi striker yang tajam, sebab ia hanya mengoleksi 6 gol dan 13 assist.

Halaman:
1 2 3
      
