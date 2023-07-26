Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Dihina Oknum Suporter Ipswich Town Setelah Tahan Klub Premier League, Langsung Dapat Pembelaan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 26 Juli 2023 |06:37 WIB
Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Dihina Oknum Suporter Ipswich Town Setelah Tahan Klub Premier League, Langsung Dapat Pembelaan!
Elkan Baggott terus mendapatkan menit tampil di Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, dihina oknum suporter Ipswich Town setelah membantu sang tim menahan klub Premier League Luton Town. Apa yang dilakukan Elkan Baggott sepanjang pertandingan tidak dianggap sang suporter.

“Elkan Baggott be*eng*ek,” tulis akun Instagram @willianm._.bolton, mengomentari hasil akhir laga Ipswich Town vs Luton Town yang berujung 1-1.

Ipswich Town

Namun, komentar di atas dipandang negatif oleh suporter Ipswich Town lain asal Inggris. Mereka pun memberikan pembelaan kepada Elkan Baggott.

“Diam anak kecil aneh,” tulis akun @pablostillhottt, membalas komentar William Bolton.

“Kemarin meminta Kieran McKenna (pelatih Ipswich Town) mundur, sekarang menyebut Elkan Baggott menyebalkan,” sambung akun @rubenphagura_.

Terlepas dari itu, Elkan Baggott bermain 28 menit di laga Ipswich Town vs Luton Town yang berlangsung di Colchester Community Stadium pada Rabu (26/7/2023) dini hari WIB. Bermain sebagai bek tengah, Elkan Baggott memberi rasa nyaman kepada kiper timnya, Christian Walton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/51/1642071/sensasi-bulu-tangkis-anak-di-purwokerto-480-peserta-ramaikan-festival-senengminton-2025-llk.jpg
Sensasi Bulu Tangkis Anak di Purwokerto: 480 Peserta Ramaikan Festival SenengMinton 2025!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/26/juventus_mengalahkan_venezia_3_2_pada_giornata_ter.jpg
Luciano Spalletti Buka Kartu: Juventus Siap Ganti Formasi Besar-besaran usai Jeda Internasional!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement