Bek Timnas Indonesia Elkan Baggott Dihina Oknum Suporter Ipswich Town Setelah Tahan Klub Premier League, Langsung Dapat Pembelaan!

Elkan Baggott terus mendapatkan menit tampil di Ipswich Town. (Foto: Instagram/@elkanbaggott)

BEK Timnas Indonesia, Elkan Baggott, dihina oknum suporter Ipswich Town setelah membantu sang tim menahan klub Premier League Luton Town. Apa yang dilakukan Elkan Baggott sepanjang pertandingan tidak dianggap sang suporter.

“Elkan Baggott be*eng*ek,” tulis akun Instagram @willianm._.bolton, mengomentari hasil akhir laga Ipswich Town vs Luton Town yang berujung 1-1.

Namun, komentar di atas dipandang negatif oleh suporter Ipswich Town lain asal Inggris. Mereka pun memberikan pembelaan kepada Elkan Baggott.

“Diam anak kecil aneh,” tulis akun @pablostillhottt, membalas komentar William Bolton.

“Kemarin meminta Kieran McKenna (pelatih Ipswich Town) mundur, sekarang menyebut Elkan Baggott menyebalkan,” sambung akun @rubenphagura_.

Terlepas dari itu, Elkan Baggott bermain 28 menit di laga Ipswich Town vs Luton Town yang berlangsung di Colchester Community Stadium pada Rabu (26/7/2023) dini hari WIB. Bermain sebagai bek tengah, Elkan Baggott memberi rasa nyaman kepada kiper timnya, Christian Walton.