FIFA Desak Renovasi JIS Dilaksanakan Secepat Mungkin demi Piala Dunia U-17 2023

FIFA desak renovasi Jakarta International Stadium (JIS) dilaksanakan secepat mungkin demi Piala Dunia U-17 2023. PSSI sebelumnya telah menerima surat rekomendasi dari FIFA mengenai JIS.

Surat itu dikirim pada 20 Juli 2023, ditandatangani Manajer Lapangan Senior FIFA, Alan Ferguson. Dalam surat tersebut, FIFA menyoroti penggunaan rumput hybrid di JIS.

FIFA meminta JIS untuk mengganti rumput hybrid yang digunakan di stadion tersebut. Menurut mereka, penggunaan rumput tersebut kurang baik untuk pertandingan.

FIFA pun bersedia membantu PSSI dalam perbaikan JIS. Mereka akan menyediakan konsultan yang sudah ahli untuk proses renovasi JIS.

"Selengkapnya mengenai ruang lingkup pekerjaan ini dapat disediakan oleh konsultan lapangan yang di setujui FIFA dan kami siap mendukung proses ini dengan semua keahlian dan pengalaman yang kami miliki dari kompetisi FIFA terkini pada semua tingkatan," tulis FIFA dalam surat yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (25/7/2023).

BACA JUGA: Ketum PSSI Erick Thohir Sebut FIFA Minta Rumput JIS Diganti

Lebih lanjut, FIFA juga mengusulkan perbaikan dilakukan secara cepat demi efektivitas waktu kesiapan JIS sebelum Piala Dunia U-17 2023. Turnamen itu akan digelar mulai 10 November sampai dengan 2 Desember 2023 mendatang.

Books by Zinedine