Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

FIFA Desak Renovasi JIS Dilaksanakan Secepat Mungkin demi Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:55 WIB
FIFA Desak Renovasi JIS Dilaksanakan Secepat Mungkin demi Piala Dunia U-17 2023
Rumput hybrid JIS dipermasalahkan oleh FIFA (Foto: Instagram/jakintstadium)
A
A
A

FIFA desak renovasi Jakarta International Stadium (JIS) dilaksanakan secepat mungkin demi Piala Dunia U-17 2023. PSSI sebelumnya telah menerima surat rekomendasi dari FIFA mengenai JIS.

Surat itu dikirim pada 20 Juli 2023, ditandatangani Manajer Lapangan Senior FIFA, Alan Ferguson. Dalam surat tersebut, FIFA menyoroti penggunaan rumput hybrid di JIS.

JIS

FIFA meminta JIS untuk mengganti rumput hybrid yang digunakan di stadion tersebut. Menurut mereka, penggunaan rumput tersebut kurang baik untuk pertandingan.

FIFA pun bersedia membantu PSSI dalam perbaikan JIS. Mereka akan menyediakan konsultan yang sudah ahli untuk proses renovasi JIS.

"Selengkapnya mengenai ruang lingkup pekerjaan ini dapat disediakan oleh konsultan lapangan yang di setujui FIFA dan kami siap mendukung proses ini dengan semua keahlian dan pengalaman yang kami miliki dari kompetisi FIFA terkini pada semua tingkatan," tulis FIFA dalam surat yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (25/7/2023).

Lebih lanjut, FIFA juga mengusulkan perbaikan dilakukan secara cepat demi efektivitas waktu kesiapan JIS sebelum Piala Dunia U-17 2023. Turnamen itu akan digelar mulai 10 November sampai dengan 2 Desember 2023 mendatang.

Books by Zinedine

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PSSI FIFA Sepakbola Dunia JIS
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642047/serangan-tanpa-henti-cosmo-jne-lumat-raybit-fc-81-bfg.jpg
Serangan Tanpa Henti! Cosmo JNE Lumat Raybit FC 8-1
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/striker_robert_lewandowski.jpg
Hasil Lengkap Liga Spanyol: Lewandowski Hattrick! Barcelona Libas Celta Vigo dan Dekati Real Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement