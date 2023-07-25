Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Stadion Manahan Bakal Jadi Venue Semifinal dan Final Piala Dunia U-17 2023

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:18 WIB
Penyebab Stadion Manahan Bakal Jadi Venue Semifinal dan Final Piala Dunia U-17 2023
Stadion Manahan bakal jadi venue semifinal dan final Piala Dunia U-17 2023 (Foto: Instagram/rahayu_turfgrass)
A
A
A

PENYEBAB stadion Manahan bakal jadi venue semifinal dan final Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, itu merupakan permintaan dari FIFA.

Indonesia hendak menggelar Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023 mendatang. Ini menjadi momen yang bagus untuk Indonesia menebus kegagalan menggelar Piala Dunia U-20 2023.

Piala Dunia U-17 2023

PSSI sudah menyodorkan delapan calon stadion venue turnamen itu. Di antaranya ada Gelora Bung Karno (Jakarta), Gelora Sriwijaya (Palembang), Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali), dan Gelora Bung Tomo (Surabaya), yang sudah dipersiapkan sejak Piala Dunia U-20 2023.

Sedangkan dua stadion lainnya adalah Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Pakansari (Bogor). Nantinya, FIFA akan menginspeksi delapan stadion itu mulai 28 Juli sampai dengan 2 Agustus 2023 mendatang.

Erick Thohir memberkan bahwa Stadion Manahan, Solo, dipastikan bakal menjadi venue semifinal dan final Piala Dunia U-17 2023. Sebab, itu merupakan permintaan FIFA yang telah ditetapkan sejak Piala Dunia U-20 2023.

"Memang sesuai pembicaraan dengan FIFA. FIFA, waktu itu kan pas (Piala Dunia) U-20, memang semifinal dan finalnya sudah di Stadion Manahan," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa (25/7/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/30/51/2947113/presiden-fifa-gianni-infantino-pamerkan-gairah-suporter-timnas-indonesia-yang-membuncah-6zOhnTbBIO.jpg
Presiden FIFA Gianni Infantino Pamerkan Gairah Suporter Timnas Indonesia yang Membuncah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945955/kisah-claudio-echeverri-cetak-hattrick-di-jis-hingga-bikin-manchester-city-kepincut-3ovXlPqn5e.jpg
Kisah Claudio Echeverri Cetak Hattrick di JIS hingga Bikin Manchester City Kepincut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/28/51/2945943/kisah-stadion-si-jalak-harupat-yang-rumputnya-tetap-prima-meski-diguyur-hujan-pada-piala-dunia-u-17-2023-A6v68XH7Un.jpg
Kisah Stadion Si Jalak Harupat yang Rumputnya Tetap Prima meski Diguyur Hujan pada Piala Dunia U-17 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/26/51/2944902/kaleidoskop-2023-kesuksesan-indonesia-jadi-tuan-rumah-dadakan-piala-dunia-u-17-2023-tuai-pujian-m7D2kkdi6C.jpg
Kaleidoskop 2023: Kesuksesan Indonesia Jadi Tuan Rumah Dadakan Piala Dunia U-17 2023 Tuai Pujian
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/49/1642063/hasil-sprint-motogp-portugal-2025-alex-marquez-menang-usai-bertarung-sengit-lawan-pedro-acosta-cdj.jpg
Hasil Sprint MotoGP Portugal 2025: Alex Marquez Menang usai Bertarung Sengit Lawan Pedro Acosta
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/kiper_cremonese_emil_audero.jpg
Emil Audero Murka! Sebut Kekalahan dari Pisa Memalukan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement