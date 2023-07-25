Penyebab Stadion Manahan Bakal Jadi Venue Semifinal dan Final Piala Dunia U-17 2023

PENYEBAB stadion Manahan bakal jadi venue semifinal dan final Piala Dunia U-17 2023 akan dibahas di sini. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, itu merupakan permintaan dari FIFA.

Indonesia hendak menggelar Piala Dunia U-17 2023 pada 10 November 2023 hingga 2 Desember 2023 mendatang. Ini menjadi momen yang bagus untuk Indonesia menebus kegagalan menggelar Piala Dunia U-20 2023.

PSSI sudah menyodorkan delapan calon stadion venue turnamen itu. Di antaranya ada Gelora Bung Karno (Jakarta), Gelora Sriwijaya (Palembang), Si Jalak Harupat (Bandung), Stadion Manahan (Solo), Stadion Kapten I Wayan Dipta (Bali), dan Gelora Bung Tomo (Surabaya), yang sudah dipersiapkan sejak Piala Dunia U-20 2023.

Sedangkan dua stadion lainnya adalah Jakarta International Stadium (JIS) dan Stadion Pakansari (Bogor). Nantinya, FIFA akan menginspeksi delapan stadion itu mulai 28 Juli sampai dengan 2 Agustus 2023 mendatang.

Erick Thohir memberkan bahwa Stadion Manahan, Solo, dipastikan bakal menjadi venue semifinal dan final Piala Dunia U-17 2023. Sebab, itu merupakan permintaan FIFA yang telah ditetapkan sejak Piala Dunia U-20 2023.

"Memang sesuai pembicaraan dengan FIFA. FIFA, waktu itu kan pas (Piala Dunia) U-20, memang semifinal dan finalnya sudah di Stadion Manahan," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa (25/7/2023).