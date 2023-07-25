Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Detail Permintaan FIFA untuk Perbaikan JIS Terungkap

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |20:42 WIB
Detail Permintaan FIFA untuk Perbaikan JIS Terungkap
FIFA meminta JIS untuk mengganti rumput hybrid-nya (Foto: Instagram/jakintstadium)
DETAIL permintaan FIFA untuk perbaikan Jakarta International Stadium (JIS) terungkap. Dalam surat rekomendasinya, FIFA meminta Stadion JIS mengganti rumput hybrid.

Surat tertanggal 20 Juli 2023 tersebut dikirimkan FIFA kepada PSSI melalui surel atau email. Dalam surat itu disebutkan bahwa rekomendasi atas nama Alan Ferguson selaku Manajer Lapangan Senior FIFA.

 JIS

Alan menjabarkan detail yang perlu diperbaiki oleh JIS. Yang menjadi perhatian utama adalah penggunaan rumput hybrid sehingga itu harus dihilangkan.

Menurut FIFA, penggunaan rumput hybrid dalam JIS berpotensi menimbulkan sejumlah masalah. Diantaranya adalah proses pertumbuhan akar yang tidak efektif dan proses perawatan yang sulit.

"Kesulitan jika mempertahankan sistem seperti itu adalah bahwa efektivitas akar yang sulit mencapai bagian alas karpet terhalang 5cm antara zona akar atas dan zona akar bawah yang member pertumbuhan akar menjadi tidak efektif," tulis FIFA dalam surat yang diterima MNC Portal Indonesia, Selasa (25/7/2023).

"Lapangan dengan jenis karpet seperti ini juga akan mempersulit proses perawatan dengan mekanisme tertentu," sambung tulisan itu.

Books by Zinedine

