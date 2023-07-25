Penyebab FIFA Minta Rumput JIS Diganti Diungkap Erick Thohir

PENYEBAB FIFA minta rumput Jakarta International Stadium (JIS) diganti diungkap Erick Thohir. Menurut Ketua Umum PSSI tersebut, FIFA tidak merekomendasikan penggunaan rumput hybrid seperti yang digunakan di JIS.

Erick menuturkan bahwa JIS tak perlu lagi menjadi polemik seperti yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Sebab, FIFA sudah memberikan instruksi jelas kepada JIS jika ingin dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023.

Turnamen itu akan berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai dengan 2 Desember 2023 mendatang. Untuk memberikan penjelasan terhadap hal itu, PSSI mengadakan konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta pada Selasa (25/7/2023).

Dalam konferensi pers, Erick Thohir ditemani oleh Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisha dan Exco Arya Sinulingga. Dia menuturkan bahwa FIFA memiliki instruksi khusus untuk memperbaiki JIS.

"Di sini (dalam surat) FIFA bilang rumput hybrid salah satunya memang harus diperbaiki karena jika tidak akan menjadi masalah, makanya harus diganti," kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Selasa (25/7/2023).

Lebih lanjut, Erick mengatakan standar stadion yang ditetapkan untuk Piala Dunia U-17 berasal dari FIFA. Menurut catatan FIFA, JIS sedang menjadi prioritas.