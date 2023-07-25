Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Banyak Pemain Timnas Indonesia Kena Bully Setelah Ikut Pendidikan Kepolisian, Erick Thohir Angkat Bicara

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:15 WIB
Banyak Pemain Timnas Indonesia Kena Bully Setelah Ikut Pendidikan Kepolisian, Erick Thohir Angkat Bicara
Muhammad Ferarri, 1 dari 9 pemain Timnas Indoneisa yang ikut pendidikan kepolisian. (Foto: Instagram/@pssi)
A
A
A

KETUA Umum PSSI, Erick Thohir, angkat bicara setelah banyak pemain Timnas Indonesia U-20 dan U-22 yang kena bully netizen Indonesia setelah memilih ikut pendidikan kepolisian. Erick Thohir meminta kepada pencinta sepakbola Indonesia untuk memberi kesempatan kepada pemain-pemain ini untuk berkembang, setelah mengharumkan nama negara di kancah internasional.

Erick Thohir menceritakan kronologi kenapa pemain-pemain Timnas Indonesia banyak yang ikut pendidikan kepolisian. Hal itu bermula dari pertemuan antara Timnas Indonesia U-22 yang juara sepakbola SEA Games 2023 dengan presiden Jokowi di Istana Merdeka.

Muhammad Ferarri

(Muhammad Ferarri bek Timnas Indonesia U-20/U-23 yang ikut tes kepolisian)

Dalam pertemuan itu, presiden Jokowi bertanya, apa yang bisa negara berikan selain bonus? Erick Thohir bercerita, sejumlah pemain ada yang tertarik menjadi TNI, Polri hingga Aparatur Sipil Negara (ASN).

Alhasil, terjaring sembilan pemain yang tertarik ikut pendidikan kepolisian. Tak hanya personel Timnas Indonesia U-22 seperti Ananda Reihan dan Muhammad Ferarri, tapi juga ada tujuh personel Timnas Indonesia U-20 yang tertarik ikut pendidikan kepolisian.

Sayangnya, sejumlah netizen Indonesia menyayangkan keputusan ini. Mereka kompak menyebut Muhammad Ferarri dan kawan-kawan mencari aman dan dianggap sulit berkembang karier sepakbolanya jika masuk kepolisian.

Dalam hal ini, Erick Thohir memberi pandangan. Ia meminta kepada masyarakat untuk mengapresiasi dan memberi kesempatan pemain-pemain ini untuk berkembang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/51/3182516/dean_james_bobol_gawang_feyenoord_rotterdam_dan_bantu_go_ahead_eagles_menang_2_1_gaeagles-2z6o_large.jpg
Update Abroad Pemain Timnas Indonesia: Dean James Bobol Gawang Feyenoord Rotterdam, Calvin Verdonk Kartu Merah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/51/3182494/timnas_indonesia_absen_di_fifa_matchday_november_2025_pssi-Z5FT_large.jpg
Timnas Indonesia Satu-satunya Negara Asia Tenggara yang Absen di FIFA Matchday November 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182106/thom_haye_dan_shayne_pattynama-zNdZ_large.jpg
Penyebab FIFA Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga hingga Denda Rp103 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182066/thom_haye_dilarang_fifa_perkuat_timnas_indonesia_dalam_4_laga_thomhaye-UDtk_large.jpg
BREAKING NEWS: FIFA Resmi Hukum Thom Haye dan Shayne Pattynama Larangan Bela Timnas Indonesia di 4 Laga
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/pelatih_manchester_city_pep_guardiola.jpg
Man City Hancurkan Liverpool 3-0, Pep Guardiola Rayakan Laga Ke-1.000 dengan Optimisme
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement