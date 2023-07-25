Gara-Gara Shin Tae-yong dan Sosok Ini, Justin Hubner Dijamin Tetap Pilih Timnas Indonesia meski Telah Main di Premier League?

GARA-gara Shin Tae-yong dan Noah Gesser, Justin Hubner dijamin tetap memilih Timnas Indonesia meski telah main di Premier League? Sekadar diketahui, Justin Hubner tinggal menunggu waktu untuk mendapatkan menit bermain di kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League.

Sebab, Justin Hubner baru saja mendapatkan kesempatan berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers yang kini tengah menjalani tur pramusim di Portugal. Peluang Justin Hubner mendapatkan menit tampil sangat besar.

(Momen Justin Hubner berlatih bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers)

Selain karena memiliki kualitas, pesaing Justin Hubner di jantung pertahanan Wolverhampton Wanderers hanya tiga orang, yakni Max Kilman, Craig Dawson dan Toti. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah Justin Hubner masih berhasrat membela Timnas Indonesia jika mendapat kesempatan mentas di Premier League?

Peluang itu tetap ada, mengingat Timnas Indonesia ditangani pelatih sekelas Shin Tae-yong. Keberadaan Shin Tae-yong di kursi pelatih Timnas Indonesia membuat pemain-pemain keturunan tidak takut salah langkah perihal masa depannya.

Selain itu, Justin Hubner juga ditengarai ingin merealisasikan mimpi sang sahabat yang tewas karena kecelakaan pada 30 Juli 2021, Noah Gesser. Medio Desember 2020, Noah Gesser yang saat itu berstatus penyerang Ajax Amsterdam U-15, membuka peluang membela Timnas Indonesia.

“Kalau Timnas Indonesia memanggil saya, saya akan mengapresiasinya. Bahkan jika itu terjadi sekarang. Kemungkinan besar saya akan datang saat ini juga,” kata Noah Gesser dalam wawancara di akun YouTube Yussa Nugraha medio Desember 2020.