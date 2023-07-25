Timnas Putri Filipina Cetak Sejarah di Piala Dunia Wanita 2023 Usai Jungkalkan Selandia Baru

Timnas Putri Filipina sukses mengalahkan tuan rumah Selandia Baru di Piala Dunia Wanita 2023 (Foto: Twitter/pilipinas2nft)

TIMNAS Putri Filipina cetak sejarah di Piala Dunia Wanita 2023 usai jungkalkan Selandia Baru. Filipina sukses mengalahkan Selandia Baru, yang notabenenya adalah tuan rumah, dengan skor 1-0 pada Selasa (25/7/2023) sore WIB.

Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Wellington, Selasa (25/7/2023), Filipina menang berkat gol tunggal Sarina Bolden pada menit ke-24. Itu menjadi satu-satunya pembeda di antara kedua tim hingga wasit meniupkan peluit panjangnya.

Itu menjadi suatu kejutan dan sejarah di ajang Piala Dunia Wanita 2023. Sebab, ini merupakan kemenangan perdana Filipina di ajang tersebut.

Terlebih, Selandia Baru merupakan salah satu tim favorit. Selain karena statusnya sebagai tuan rumah, Selandia Baru juga sukses mengalahkan Norwegia 1-0 di laga perdana.

Di sisi lain, Filipina sama sekali bukan tim yang diperhitungkan. Di laga sebelumnya, tim asal Asia Tenggara ini dipermalukan Swiss dengan skor 0-2.