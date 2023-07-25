Gagal Permalukan Pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan, Pemain Thailand Ini Justru Diboyong Klub Jepang Juara Liga Champions Asia 2022-2023!

Pratama Arhan berhasil mematikan Ekanit Panya, pemain Thailand yang baru saja resmi gabung Urawa Reds. (Foto: PSSI)

GAGAL permalukan pemain Timnas Indonesia Pratama Arhan, pemain Thailand Ekanit Panya justru diboyong klub jepang juara Liga Champions Asia 2022-2023, Urawa Reds. Sekadar diketahui, Ekanit Panya merupakan winger andalan Timnas Thailand dan Muangthong United.

Di Liga Thailand 2022-2023 bersama Muangthong United, Ekanit Panya mengemas tiga gol dan empat assist dari 28 pertandingan. Sayangnya, performa impresif di level klub belum berlanjut ke level tim nasional.

(Ekanit Panya saat membawa Thailand juara Piala AFF 2022)

Dari 17 pertandingan bersama Timnas Thailand senior, Ekanit Panya baru mengemas satu gol. Satu-satunya gol itu tercipta saat Thailand menang 2-1 atas Uni Emirat Arab di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

Kemudian dalam 16 laga lainnya, Ekanit Panya gagal mencetak gol bersama Thailand, termasuk saat bersua Timnas Indonesia. Semenjak Timnas Indonesia ditangani Shin Tae-yong, Ekanit Panya sudah dua kali bersua skuad Garuda.

Pertemuan pertama tersaji di babak kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia yang berlangsung di Uni Emirat Arab. Mentas sebagai winger kiri, Ekanit Panya tak bisa berbuat saat diadang Asnawi Mangkualam. Dalam laga tersebut, skor sama kuat 2-2.

Kemudian di Piala AFF 2022, Ekanit Panya yang mentas sebagai penyerang, lebih banyak beroperasi sebagai winger kanan saat Thailand bermain tandang ke markas Timnas Indonesia. Bermain 87 menit, Ekanit Panya tak bisa berbuat banyak di hadapan fullback kiri Timnas Indonesia, Pratama Arhan.