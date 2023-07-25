Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Romelu Lukaku Berselisih dengan Simone Inzaghi, jadi Pemicu Inter Milan Ogah Permanenkannya?

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:45 WIB
Romelu Lukaku Berselisih dengan Simone Inzaghi, jadi Pemicu Inter Milan Ogah Permanenkannya?
Romelu Lukaku berseteru dengan Simeone Inzhagi/Foto: Twitter
NEGOSIASI kepindahan permanen Romelu Lukaku dari Chelsea ke Inter Milan seketika batal. Mantan pemain Inter Milan, Sebastian Frey, menyebut penyebabnya adalah Lukaku berselisih dengan sang pelatih, Simone Inzaghi.

Sebagaimana diketahui, sampai saat ini nasib Lukaku masih tidak jelas. Sebenarnya, kubu Inter Milan terbuka dan telah melakukan negosiasi dengan Chelsea setelah masa pinjamannya habis.

 Romelu Lukaku

Pihak Inter Milan kabarnya sudah bernegosiasi untuk membuat kepindahan Lukaku secara permanen. Akan tetapi, semua itu harus buyar dalam seketika.

Dikabarkan, Lukaku tergoda dengan tawaran yang diberikan Juventus. Jelas hal itu membuat Inter Milan geram sehingga memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi tersebut.

 BACA JUGA:

Namun dilain sisi, Frey menyebar kabar yang datang ke telinganya. Mantan kiper Inter Milan itu mengatakan bahwa santer kabar kalau Lukaku terlibat perselisihan dengan Inzaghi di akhir musim.

Hal itu seakan benar adanya karena Lukaku berada di bangku cadangan pada Final Liga Champions melawan Manchester City. Inzaghi lebih memiliki Edin Dzeko sebagai partner Lautaro Martinez di lini depan.

“Saya diberitahu bahwa sebelum akhir musim terjadi perselisihan antara Inzaghi dan Lukaku, yang memicu perpecahan,” kata Frey kepada TV Play, yang dilansir dari Football Italia, Selasa (25/7/2023).

Telusuri berita bola lainnya
