HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Adu Hebat Shin Tae-yong dan Mantan Pelatih Real Madrid yang Tangani Calon Pemain Timnas Indonesia

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:28 WIB
Adu Hebat Shin Tae-yong dan Mantan Pelatih Real Madrid yang Tangani Calon Pemain Timnas Indonesia
Berikut adu hebat Shin Tae-yong dan Julen Lopetegui sebagai pelatih. (Foto: PSSI)
ADU hebat Shin Tae-yong dan mantan pelatih Real Madrid yang menangani calon pemain Timnas Indonesia Justin Hubner di Wolverhampton Wanderers, Julen Lopetegui, akan diulas Okezone. Justin Hubner yang baru berusia 19 tahun berpengalaman ditangani pelatih-pelatih top dunia.

Ketika memperkuat Timnas Indonesia U-20 di laga uji coba pada November 2022, Justin Hubner ditangani Shin Tae-yong. Sementara sekarang, Justin Hubner dibesut pelatih berkelas dunia yang menangani Wolverhampton Wanderers, Julen Lopetegui.

Julen Lopetegui

(Julen Lopetegui gagal total saat menangani Real Madrid pada 2018)

Justin Hubner baru saja dipromosikan ke skuad utama Wolverhampton Wanderers yang sedang menjalani masa pramusim di Portugal. Ia berpotensi dimainkan saat Wolverhampton Wanderers menjalani laga uji coba kontra FC Porto pada Rabu, 26 Juli 2023 pukul 01.00 WIB.

Lantas, jika dibandingkan, siapa yang lebih berprestasi sebagai pelatih antara Shin Tae-yong dan Julen Lopetegui? Jika ukurannya jumlah trofi, Shin Tae-yong dan Julen Lopetegui meraih gelar yang sama, yakni tiga trofi.

Semenjak menjadi pelatih kepala pada 2008, Shin Tae-yong memenangkan trofi Liga Champions Asia 2010 dan Piala FA Korea 2011 bareng Seongnam Ilhwa Chunma. Sementara itu, satu gelar lagi disabet Shin Tae-yong bersama Timnas Korea Selatan, yakni EAFF Championship 2017 atau Piala AFF-nya Asia Timur.

Bagaimana dengan Julen Lopetegui? Pelatih yang pernah membesut Real Madrid pada 2018 ini meraih tofi Piala Eropa U-19 2012 dan Piala Eropa U-21 2013 bareng Timnas Spanyol. Sementara itu, satu trofi lagi yang disabet Julen Lopetegui adalah gelar Liga Eropa 2019-2020 yang didapatkan bareng Sevilla.

Halaman:
1 2
      
