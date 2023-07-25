Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Jalani Debut Manis bersama Inter Miami, Ini Penilaian Christian Pulisic

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |09:23 WIB
Lionel Messi Jalani Debut Manis bersama Inter Miami, Ini Penilaian Christian Pulisic
Christian Pulisic/Foto: AC Milan
A
A
A

PEMAIN AC Milan Christian Pulisic memberikan penilaian terhadap debut manis Lionel Messi bersama Inter Miami di Leagues Cup di DRV PNK Stadium, Sabtu (22/7/2023). Bintang Argentina itu mencetak satu gol saat timnya menang 2-1 atas Cruz Azul dalam laga itu.

Pulisic mengatakan kehebatan Messi memberikan warna baru dalam kompetisi di negaranya, Amerika Serikat. Oleh dikarenakan, kompetisi di sana makin hidup dengan kehadiran pemain itu

 Pulisic

Sebelumnya, nama-nama top pun sempat merasakan berkarier di kompetisi Amerika Serikat seperti Kakà, Zlatan Ibrahimovic dan Wayne Rooney. Namun, sambutannya tidak setakjub seperti Messi.

“Sungguh istimewa melihatnya bermain. Dia selalu menciptakan keajaiban di lapangan, jadi melihatnya di negara kita sungguh mengasyikkan," kata Pulisic dilansir dari Tuttomercato, Senin (23/7/2023).

 BACA JUGA:

Pemain Timnas Amerika Serikat itu mengatakan gol bintang Timnas Argentina itu dengan tendangan bebas sebagai penentu kemenangan Inter Miami cukup luar biasa. Namun, dia tidak kaget Messi menciptakan gol lewat skema itu.

"Ini tentu saja bukan sesuatu yang mengejutkan Anda, setelah semua yang dia tunjukkan kepada kami di masa lalu dan semua yang dia capai, hingga kemenangan Piala Dunia 2022," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
