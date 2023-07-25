Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Gabung Grup Neraka jika Lolos ke Babak Kedua?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |08:23 WIB
Jadwal Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia: Timnas Indonesia Gabung Grup Neraka jika Lolos ke Babak Kedua?
Timnas Indonesia/Foto: PSSI
JADWAL drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diulas Okezone di artikel ini. Undian putaran pertama dan kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu bakal dilangsungkan di markas besar AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 27 Juli 2023 mendatang.

Seperti diketahui, putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia akan diikuti oleh 18 tim yang menempati peringkat 28 Asia ke bawah. Sementara itu, tim peringkat 1-27 teratas Asia secara otomatis lolos ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

 Timnas Indonesia

Timnas Indonesia sendiri harus tampil di putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia karena hanya menempati peringkat 28 Asia atau 150 dunia. Selain Indonesia, juga ada Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, Kamboja, Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam.

Ke-18 negara di atas dibagi ke dalam 2 pot yang terdiri dari pot unggulan dan pot non unggulan. Pot pot unggulan diisi tim yang menempati peringkat 1-9 teratas dari ke-18 negara tersebut. Sementara itu, tim peringkat 10-18 masuk pot non-unggulan.

 BACA JUGA:

Timnas Indonesia sendiri bertengger di pot unggulan bersama Taiwan, Maladewa, Yaman, Afghanistan, Singapura, Myanmar, Nepal, dan Kamboja yang masuk pot unggulan. Sementara itu, Makau, Mongolia, Bhutan, Laos, Brunei Darussalam, Bangladesh, Timor Leste, Pakistan, dan Guam masuk pot non unggulan.

Nantinya, masing-masing tim dari kedua pot tersebut bakal diundi untuk saling berpasangan atau berhadapan dengan format dua leg (kandang/tandang). Sembilan tim yang berhasil menang di kualifikasi putaran pertama akan masuk ke pot 4 yang akan gabung dengan negara lain yang sudah lolos di putaran kedua.

Pada drawing putaran pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Timnas Indonesia berpotensi segrup dengan tim mudah seperti Timor Leste atau Brunei Darussalam. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong itu berpotensi mendapatkan lawan-lawan berat jika lolos ke putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

