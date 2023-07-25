Rincian Gaji Kylian Mbappe jika Gabung Al Hilal, Tembus Rp973 Miliar per Bulan!

PARIS Saint-Germain telah memberikan izin kepada Kylian Mbappe untuk membahas persyaratan pribadi dengan Al Hilal. Pasalnya, klub Arab Saudi itu menawarkan biaya transfer rekor dunia kepadanya senilai sekitar $332 juta atau setara Rp4,9 triliun.

Dilansir dari Cbssport.com, Juara Prancis itu telah memberi tahu pemain berusia 24 tahun itu bahwa ia dapat berdiskusi dengan klub Liga Pro Saudi, yang berniat untuk mengusulkan kesepakatan pembayaran besar-besaran senilai $776 juta atau Rp11,6 triliun per tahun.

Inti dari tawaran Al Hilal adalah fakta bahwa Mbappe masih dapat bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2024, yang diduga sudah disepakati PSG dengan biaya penandatanganan kontrak sekitar $178 juta.

Superstar Prancis saat ini sedang berlatih di Paris dengan pemain Parisien lain ketika rekan satu timnya berada di Jepang sebagai bagian dari tur musim panas Asia. Sedangkan dia tidak diikutsertakan.

Posisi PSG tetap sama, menginginkan Mbappe bertahan dan memperpanjang kontraknya melampaui 2024, dan menjadi bagian dari proyek klub ke depan.

Namun, mantan pemain AS Monaco itu telah mengindikasikan kepada klubnya saat ini bahwa dia tidak akan menindaklanjuti opsi potensial untuk memperpanjang kontraknya hingga 2025 dalam keadaan apapun.

Sementara itu, Mbappe dan Al Hilal belum terlibat dalam diskusi langsung mengenai kemungkinan pindah. Di sisi lain kesepakatan yang akan dijalin PSG tergantung pada Mbappe.