Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Rincian Gaji Kylian Mbappe jika Gabung Al Hilal, Tembus Rp973 Miliar per Bulan!

Nanda Aria , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |07:47 WIB
Rincian Gaji Kylian Mbappe jika Gabung Al Hilal, Tembus Rp973 Miliar per Bulan!
Kylian Mbappe/Foto: Reuters
A
A
A

PARIS Saint-Germain telah memberikan izin kepada Kylian Mbappe untuk membahas persyaratan pribadi dengan Al Hilal. Pasalnya, klub Arab Saudi itu menawarkan biaya transfer rekor dunia kepadanya senilai sekitar $332 juta atau setara Rp4,9 triliun.

Dilansir dari Cbssport.com, Juara Prancis itu telah memberi tahu pemain berusia 24 tahun itu bahwa ia dapat berdiskusi dengan klub Liga Pro Saudi, yang berniat untuk mengusulkan kesepakatan pembayaran besar-besaran senilai $776 juta atau Rp11,6 triliun per tahun.

Mbappe

Inti dari tawaran Al Hilal adalah fakta bahwa Mbappe masih dapat bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2024, yang diduga sudah disepakati PSG dengan biaya penandatanganan kontrak sekitar $178 juta.

Superstar Prancis saat ini sedang berlatih di Paris dengan pemain Parisien lain ketika rekan satu timnya berada di Jepang sebagai bagian dari tur musim panas Asia. Sedangkan dia tidak diikutsertakan.

 BACA JUGA:

Posisi PSG tetap sama, menginginkan Mbappe bertahan dan memperpanjang kontraknya melampaui 2024, dan menjadi bagian dari proyek klub ke depan.

Namun, mantan pemain AS Monaco itu telah mengindikasikan kepada klubnya saat ini bahwa dia tidak akan menindaklanjuti opsi potensial untuk memperpanjang kontraknya hingga 2025 dalam keadaan apapun.

Sementara itu, Mbappe dan Al Hilal belum terlibat dalam diskusi langsung mengenai kemungkinan pindah. Di sisi lain kesepakatan yang akan dijalin PSG tergantung pada Mbappe.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182319/asnawi_mangkualam_dan_pratama_arhan-blLs_large.jpg
Jadwal Port FC vs Bangkok United di Liga Thailand 2025-2026: Duel Pratama Arhan vs Asnawi Mangkualam Berebut Papan Atas Klasemen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/51/3182242/cristiano_ronaldo_menganggap_pencapaian_lionel_messi_juara_piala_dunia_2022_bersama_timnas_argentina_adalah_hal_biasa-CGvX_large.jpg
Cristiano Ronaldo Remehkan Gelar Piala Dunia 2022 Lionel Messi, Lebih Spesial Euro 2016?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/51/3182111/cristian_gonzales-tqjH_large.jpg
Kisah Spiritual El Loco Cristian Gonzales, Putuskan Mualaf karena Sering Dengar Suara Azan saat Berlatih di PSM Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/51/3181758/mladen_zizovic-dEzS_large.jpg
Kisah Sedih Mladen Zizovic, Pelatih FK Radnicki yang Mendadak Meninggal Dunia di Tengah Pertandingan
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642043/hasil-liga-inggris-arsenal-tersandung-di-kandang-sunderland-chelsea-lumat-wolves-tlb.jpg
Hasil Liga Inggris: Arsenal Tersandung di Kandang Sunderland, Chelsea Lumat Wolves
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_manchester_city_nicolas_gonzalez_kiri.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Bantai Liverpool, Man City Tempel Arsenal di Puncak
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement