HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Keturunan Indonesia yang Pernah Ditangani Frank Wormuth di FC Groningen, Nomor 1 Sempat Diincar Shin Tae-yong

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:41 WIB
3 Pemain Keturunan Indonesia yang Pernah Ditangani Frank Wormuth di FC Groningen, Nomor 1 Sempat Diincar Shin Tae-yong
Ragnar Oeratmangoen (kanan) kala bermain di laga KMSK Deinze vs FC Groningen/Foto: Instagram
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain keturunan Indonesia yang pernah ditangani Frank Wormuth di FC Groningen akan diulas Okezone di artikel ini. Dari ketiga pemain tersebut, salah satu di antaranya sempat diincar pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

PSSI telah resmi menunjuk Frank Wormuth sebagai Direktur Teknik PSSI dan konsultan pelatih Timnas Indonesia U-17 untuk kontrak pertama yang berdurasi 4 bulan. Selain menjadi Direktur Teknik PSSI, pelatih 62 tahun itu ditugaskan untuk mendampingi Timnas Indonesia U-17 hingga Piala Dunia U-17 2023.

 Frank Wormuth

"Kami sudah menetapkan Frank Wormuth menjadi konsultan pelatih yang akan mendampingi coach Bima Sakti. Kontrak pertama ini untuk jangka waktu 4 bulan, hingga ajang FIFA World Cup U-17. Kita akan lihat, bagaimana kolaborasi keduanya dalam membangun timnas Garuda Muda ini," kata Ketua Umum PSSI, Erick Thohir Minggu (23/7/2023).

Sebelum mendapat kontrak dari PSSI, Frank Wormuth pernah menangani FC Groningen pada awal musim 2022-2023. Namun, juru taktik asal Jerman itu akhirnya dipecat oleh klub yang kini terdegradasi ke kasta kedua Liga Belanda itu setelah melewati 15 pertandingan.

 BACA JUGA:

Kendati demikian, saat melatih di FC Groningen, Frank Wormuth pernah berada satu tim dengan tiga pemain keturunan Indonesia. Lantas, siapa sajakah pemain keturunan Indonesia yang pernah ditangani Frank Wormuth di FC Groningen?

Berikut 3 Pemain Keturunan Indonesia yang Pernah Ditangani Frank Wormuth di FC Groningen:

3. Joey Palupessy

Pada musim 2022-2023, Joey Pelupessy merupakan kapten FC Groningen yang mentas di kasta tertinggi Liga Belanda atau Eredivisie. Joey Pelupessy direkrut FC Groningen dari klub Turki yakni Gireunspor di bursa transfer musim panas 2022.

Sejak kedatangannya, pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia itu langsung menjadi bagian penting FC Groningen. Gelandang bertahan 30 tahun itu dipercaya untuk menjadi kapten Kapten FC Groningen dengan mencatat 19 penampilan dan 1 gol di Liga Belanda 2022-2023.

Joey Pelupessy sendiri memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Maluku. Jika Joey Pelupessy tertarik membela Timnas Indonesia, gelandang 30 tahun ini bakal memperkuat kedalaman lini tengah skuad Garuda untuk berkolaborasi dengan Marc Klok dan Ivar Jenner.

Halaman:
1 2
      
