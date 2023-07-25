Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Dorong PSSI Lanjutkan Naturalisasi Justin Hubner yang Segera Debut di Premier League?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:00 WIB
Shin Tae-yong Dorong PSSI Lanjutkan Naturalisasi Justin Hubner yang Segera Debut di Premier League?
Shin Tae-yong dorong PSSI untuk naturalisasi Justin Hubner? (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

SHIN Tae-yong mendorong PSSI lanjutkan naturalisasi Justin Hubner yang segera debut di Premier League? Sekadar diketahui, Justin Hubner segera mencetak milestone dalam kariernya.

Ia berpeluang mencetak debut tidak resmi bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers pada hari ini, Selasa 25 Juli 2023. Sesuai jadwal, Wolverhampton Wanderers akan bersua raksasa Portugal, FC Porto, di laga uji coba.

Justin Hubner

Di akun Instagram-nya, @justinhubner5, Justin Hubner mengumumkan sudah bergabung bersama skuad utama Wolverhampton Wanderers yang tengan menjalani pramusim di Portugal. “Bersama skuad utama di Portugal,” tulis Justin Hubner di akun Instagram-nya.

Peluang Justin Hubner tampil di laga Wolverhampton Wanderers vs FC Porto sangat besar. Sebab, Wolverhampton Wanderers saat ini hanya memiliki tiga bek tengah yakni Max Kilman, Craig Dawson dan Toti.

Jika dipercaya dan tampil apik, peluang Justin Hubner merumput di ajang yang lebih tinggi sangat besar. Ia berpeluang menjalani debut di kasta tertinggi Liga Inggris, Premier League!

Satu hal yang pasti, pengalaman berlatih di skuad utama Wolverhampton Wanderers bakal meningkatkan kualitas Justin Hubner. Terlebih, Wolverhampton Wanderers ditangani Julen Lopetegui, pelatih yang membawa Real Madrid juara Piala Super Eropa 2018 dan mengantarkan Sevilla jawara Liga Eropa 2019-2020.

Halaman:
1 2
      
