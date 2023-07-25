Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Sambutan Hangat Beckham Putra kepada Pemain Asing Anyar Persib Bandung Levy Madinda

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |21:30 WIB
Sambutan Hangat Beckham Putra kepada Pemain Asing Anyar Persib Bandung Levy Madinda
Beckham Putra sambut kehadiran Lavy Madinda di Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
SAMBUTAN hangat Beckham putra kepada pemain asing anyar Persib Bandung Levy Madinda. Gelandang Timnas Indonesia tersebut memberi dukungan penuh agar Levy sukses di tim berjuluk Maung Bandung tersebut.

Beckham menegaskan bahwa dukungan ini sangat diperlukan. Terlebih, Persib telah kehilangan salah satu pemain asingnya, yaitu Tyronne del Pino, yang mengalami cedera tendon Achilles di kaki kanannya.

Lavy Madinda

"Tentunya itu (kehadiran Levy Madinda) bagus buat tim karena kita ada kurang satu pemain asing karena Tyronne harus cedera, harus menepi jadi itu sangat bagus dalam keseimbangan tim, tentunya bagus buat tim," ungkap Beckham Putra di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (25/7/2023).

Beckham Putra mengaku saat ini tengah fokus untuk menjalani persiapan menghadapi Persik Kediri. Pertandingan akan digelar di Stadion Brawijaya Kediri, Jumat (28/7/2023).

Gelandang bernomor punggung 7 itu berharap laga kontra Persik Kediri akan menjadi momen Persib Bandung meraih kemenangan pertamanya di Liga 1 2023-2024. Dari empat laga pembuka musim ini, Persib telah ditahan imbang tiga kali dan kalah sekali.

