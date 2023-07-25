Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Susul I Putu Gede, Pelatih Kiper Arema FC Juga Mundur Usai Rentetan Hasil Buruk

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |18:01 WIB
Susul I Putu Gede, Pelatih Kiper Arema FC Juga Mundur Usai Rentetan Hasil Buruk
Arema FC kala berlaga. (Foto: Arema FC)
A
A
A

PELATIH kiper Arema FC, Fauzal Mubaraq, mundur usai rentetan hasil buruk yang didapat tim di awal musim Liga 1 2023-2024 ini. Dengan begitu, Fauzal Mubaraq mengikut jejak I Putu Gede yang juga mundur dari tim pelatih Arema FC.

Penyebab Fauzal mundur adalah rentetan hasil buruk di lanjutan Liga 1 musim 2023-2024. Fauzal pun sudah tak terlihat di sesi latihan Arema FC karena berpamitan pulang kampung usai laga di Bali, melawan Bali United.

Arema FC

Manajer Tim Arema, Wiebie Andriyas, mengatakan bahwa Fauzal sudah berpamitan kepadanya. Pengunduran diri itu disebut-sebut sebagai bentuk solidaritas atas mundurnya Putu dari Arema usai timnya kalah 1-3 saat menjamu Bali United di pekan ke-4 Liga 1 2023-2024.

“Selain coach Putu, pelatih kiper Arema juga mengundurkan diri. Dia sudah menelepon saya, katanya mau mundur, dengan alasan demi kebaikan bersama,” kata Wiebie.

Sementara ini, pelatih penjaga gawang Arema FC diisi oleh Galih Firmansyah. Dia diketahui merupakan sebagai asisten pelatih penjaga gawang Arema FC.

Halaman:
1 2
      
