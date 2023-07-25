Ikut Pendidikan Polisi, Arema FC Pastikan Kehilangan Ginanjar Wahyu 1 Bulan ke Depan

MALANG – Manajer tim Arema FC, Wiebie Dwi Andriyas, memastikan timnya bakal kehilangan Ginanjar Wahyu untuk 1 bulan ke depan. Pasalnya, sang pemain mengikuti pendidikan polisi atau secaba Bintara Polri.

Wiebie Dwi Andriyas menyatakan bahwa Ginanjar Wahyu lolos seleksi program talent souting prestasi non akademik. Pemain yang baru didatangkan dari Persija Jakarta itu pun akan mengikuti pendidikan terhitung mulai 21 Juli hingga 25 Agustus 2023.

“Kami sudah menerima surat resmi dan Ginanjar termasuk dalam salah satu pemain Timnas U-20 yang dinyatakan lulus melalui jalur talent scouting prestasi non akademik,” ungkap Wiebie Dwi Andriyas dikonfirmasi pada Selasa (25/7/2023).

Dengan begitu, Arema FC akan pincang jelang melawan Persis Solo di lanjutan Liga 1 musim 2023-2024. Usai ditinggal I Putu Gede, Arema FC juga dipastikan kehilangan satu pemain mudanya, yakni Ginanjar Wahyu.