Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Reaksi Mengejutkan Park Hang-seo saat Disebut Jadi Pelatih Persib Bandung Gantikan Luis Milla

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:47 WIB
Reaksi Mengejutkan Park Hang-seo saat Disebut Jadi Pelatih Persib Bandung Gantikan Luis Milla
Park Hang-seo pilih bangun akademi sepakbola di Vietnam ketimbang jadi pelatih Persib Bandung. (Foto: VFF)
A
A
A

DIRUMORKAN jadi pengganti Luis Milla di Persib Bandung, Park Hang-seo memberi jawaban mengejutkan. Alih-alih melanjutkan karier di Indonesia, pelatih 65 tahun ini memilih membangun akademi sepakbola di Vietnam.

Nama Park Hang-seo muncul sebagai pelatih Persib Bandung selanjutnya, tak lama setelah Luis Milla mundur dari jabatan juru taktik Maung Bandung pada Sabtu, 15 Juli 2023. Sosok Park Hang-seo bersanding dengan sejumlah kandidat lain seperti Kim Do-hoon, Marcel Keizer, Slavisa Jokanovic dan banyak lagi.

Park Hang-seo

Namun, dalam wawancara terbaru dengan media Vietnam The Thao 247, Park Hang-seo belum tertarik kembali menjadi pelatih. Eks pelatih Timnas Korea Selatan U-23 ini memilih membangun akademi sepakbola di Vietnam.

Fakta ini menunjukan betapa besarnya cinta Park Hang-seo kepada Vietnam. Sebelumnya, Park Hang-seo selama 5,5 tahun (2017-2023) menangani Timnas Vietnam.

Serangkaian pencapaian dicetak Park Hang-seo bersama Timnas Vietnam U-23, mulai dari menembus final Piala Asia U-23 2018, finis di posisi empat Asian Games 2018 hingga merebut medali emas SEA Games 2019 dan 2021.

Sementara di level senior, Park Hang-seo mengantarkan Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018 dan mencetak sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah mengantarkan Vietnam untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia (2022 zona Asia).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/08/11/1641997/hasil-liga-inggris-manchester-united-gagal-menang-ditahan-imbang-tottenham-hyx.jpg
Hasil Liga Inggris: Manchester United Gagal Menang Ditahan Imbang Tottenham
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/07/valentino_rossi_jorge_lorenzo.jpg
Lorenzo Buka-bukaan Ungkap Konflik Serius dengan Pedrosa dan Rossi 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement