Reaksi Mengejutkan Park Hang-seo saat Disebut Jadi Pelatih Persib Bandung Gantikan Luis Milla

DIRUMORKAN jadi pengganti Luis Milla di Persib Bandung, Park Hang-seo memberi jawaban mengejutkan. Alih-alih melanjutkan karier di Indonesia, pelatih 65 tahun ini memilih membangun akademi sepakbola di Vietnam.

Nama Park Hang-seo muncul sebagai pelatih Persib Bandung selanjutnya, tak lama setelah Luis Milla mundur dari jabatan juru taktik Maung Bandung pada Sabtu, 15 Juli 2023. Sosok Park Hang-seo bersanding dengan sejumlah kandidat lain seperti Kim Do-hoon, Marcel Keizer, Slavisa Jokanovic dan banyak lagi.

Namun, dalam wawancara terbaru dengan media Vietnam The Thao 247, Park Hang-seo belum tertarik kembali menjadi pelatih. Eks pelatih Timnas Korea Selatan U-23 ini memilih membangun akademi sepakbola di Vietnam.

Fakta ini menunjukan betapa besarnya cinta Park Hang-seo kepada Vietnam. Sebelumnya, Park Hang-seo selama 5,5 tahun (2017-2023) menangani Timnas Vietnam.

Serangkaian pencapaian dicetak Park Hang-seo bersama Timnas Vietnam U-23, mulai dari menembus final Piala Asia U-23 2018, finis di posisi empat Asian Games 2018 hingga merebut medali emas SEA Games 2019 dan 2021.

Sementara di level senior, Park Hang-seo mengantarkan Timnas Vietnam juara Piala AFF 2018 dan mencetak sejarah. Sejarah yang dimaksud adalah mengantarkan Vietnam untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia (2022 zona Asia).