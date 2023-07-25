Presiden Jokowi Perintahkan Erick Thohir Tindak Lanjuti Aduan Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan yang Diadang

JAKARTA – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), memerintahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menindaklanjuti aduan keluarga korban Tragedi Kanjuruhan yang diadang saat ingin menyampaikan aspirasi. Peristiwa itu terjadi saat kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada Senin 24 Juli 2023 pagi WIB.

Sebagaimana diketahui, beredar video dua ibu menyampaikan aspirasinya saat kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, pada Senin 24 Juli 2023. Ibu-ibu tersebut ingin bertemu Jokowi dengan membawa foto anak-anak mereka yang menjadi korban Tragedi Kanjuruhan.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Bey Machmudin, mengatakan bahwa Presiden Jokowi, kata telah menerima laporan mengenai pesan yang akan disampaikan oleh kedua ibu tersebut. Diketahui, mereka meminta bertemu perwakilan liga atau PSSI untuk menyuarakan rasa ketidakadilan atas vonis ringan terkait Tragedi Kanjuruhan yang melukai hati keluarga yang ditinggalkan.

Bey menjelaskan bahwa pada saat ibu-ibu tersebut menyampaikan aspirasi, Jokowi sudah tiba di Pasar Bululawang. Meski begitu, Bey menjelaskan bahwa ketika tengah berkunjung ke PT Pindad (Persero) di Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Jokowi menerima laporan terkait ibu-ibu tersebut.