HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ungkapan Mochammad Supriadi Setelah Sukses Jadi Andalan di Persik Kediri

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |16:00 WIB
Ungkapan Mochammad Supriadi Setelah Sukses Jadi Andalan di Persik Kediri
Mochammad Supriadi jadi andalan semenjak gabung Persik Kediri (Foto: Liga Indonesia Baru)
A
A
A

UNGKAPAN Mochammad Supriadi setelah sukses jadi andalan di Persik Kediri. Winger berusia 23 tahun itu kerap menjadi pilihan utama pelatih Persik Kediri, Marcelo Rospide.

Supriadi membela Persebaya Surabaya sebelumnya. Namun demikian, di klub berjuluk Bajul Ijo tersebut, dia kerap diturunkan sebagai pemain pelapisan.

 Mochammad Supriadi

Dia pun akhirnya memutuskan untuk menyeberang ke tim Jawa Timur lainnya, Persik Kediri, pada bursa transfer tahun ini. Itu tampaknya menjadi keputusan yang tepat untuk kariernya.

Pasalnya di Persik Kediri, Supriadi menjadi pilihan utama dari sang pelatih, Rospide. Dia pun sangat senang karena mendapat kepercayaan itu sehingga membuat kepercayaan dirinya kembali.

“Alhamdulillah sangat senang bisa mendapatkan kepercayaan pelatih lagi. Intinya insya Allah ingin selalu menjadi pemain inti. Di latihan dan pertandingan saya akan memberikan yang maksimal,” kata Supriadi, dilansir dari situs resmi PT LIB, Selasa (25/7/2023).

Supriadi mengklaim bahwa dirinya tidak terbebani dengan kepercayaan yang diberikan oleh Rospide. Pemain yang pernah membawa Timnas Indonesia U-16 menjuarai Piala AFF U-16 2018 justru menjadikannya sebagai motivasi agar bisa terus mengeluarkan kualitasnya.

Halaman:
1 2
      
