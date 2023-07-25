Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Buru Gelar Juara Liga 1 2023-2024, Persib Bandung Tak Kapok Datangkan Pelatih Asing?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:50 WIB
Buru Gelar Juara Liga 1 2023-2024, Persib Bandung Tak Kapok Datangkan Pelatih Asing?
Suasana latihan Persib Bandung jelang memiliki pelatih baru. (Foto: Laman resmi Persib Bandung)
A
A
A

BURU gelar juara Liga 1 2023-2024, Persib Bandung tak kapok mendatangkan pelatih asing? Persib Bandung sedang memburu pelatih setelah Luis Milla meninggalkan posisi juru taktik Maung Bandung pada Sabtu, 15 Juli 2023.

Menurut Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, ada empat calon pelatih Persib Bandung yang sudah didekati manajemen. Semua pelatih yang ditangani manajemen Persib Bandung merupakan juru taktik asing dan belum pernah menangani Maung Bandung sebelumnya.

Luis Milla

(Luis Milla meninggalkan Persib Bandung pada Sabtu, 15 Juli 2023)

Sejauh ini ada beberapa nama yang muncul ke permukaan terkait siapa pelatih Persib Bandung selanjutnya. Nama Kim Doo-hon (Korea Selatan), Park Hang-seo (Korea Selatan), Marcel Keizer (Belanda) dan Benjamin Mora (Meksiko) merupakan sejumlah nama yang disebut-sebut masuk radar manajemen Persib Bandung.

Namun, jika target juara yang diburu, apakah manajemen Persib Bandung masih yakin menunjuk pelatih asing? Sebab, semenjak Liga Indonesia memasuki sistem kompetisi profesional pada 1994, Maung Bandung sudah dua kali menjadi juara.

Dua trofi yang disabet Persib Bandung diraih saat ditangani pelatih lokal. Momen itu terjadi di Liga Indonesia 1994-1995 saat ditangani Indra Thohir dan Djajang Nurdjaman (Liga Indonesia 2014).

Saat ditangani pelatih asing, prestasi terbaik Maung Bandung hanya menjadi runner-up. Momen itu terjadi di Liga 1 2021-2022 saat Persib Bandung ditangani pelatih asal Belanda, Robert Rene Alberts.

Halaman:
1 2
      

