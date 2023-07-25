Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Setelah Ditinggal Luis Milla, Persib Bandung Kini Kehilangan Anak Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

Reinaldy Darius , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:09 WIB
Setelah Ditinggal Luis Milla, Persib Bandung Kini Kehilangan Anak Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia
Luis Milla mengundurkan diri dari Persib Bandung (Foto: Instagram/luismillacoach)
A
A
A

SETELAH ditinggal Luis Milla, Persib Bandung kini kehilangan anak kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dialah gelandang Timnas Indonesia, Rachmat Irianto, menderita cedera dan harus absen latihan.

Dilaporkan dalam situs resmi Persib Bandung, Rachmat Irianto masih belum pulih dari cedera yang dialaminya pada laga kontra Dewa United. Laga tersebut dimainkan pada 14 Juli 2023 lalu, yang merupakan pertandingan terakhir Luis Milla sebagai pelatih Persib Bandung.

Rachmat Irianto

Imbasnya, Rachmat Irianto pun harus absen ketika Persib menghadapi PSM Makassar pada Sabtu 22 Juli 2023 lalu. Laga itu sendiri berakhir dengan kekalahan 2-4 untuk Maung Bandung – julukan Persib.

Kini, pada Selasa (25/7/2023), Persib mengumumkan bahwa Rachmat Irianto masih belum kembali berlatih. Dokter tim Rafi Ghani, membeberkan bahwa pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia tersebut mengalami cedera di pinggang kirinya.

“Dia merasakan nyeri makanya pada saat [lawan] PSM tidak diikutsertakan. Namun, sekarang sudah jauh lebih membaik. Tapi tetap akan kita pastikan lagi untuk pemeriksaan penunjang, USG, mudah-mudahan tidak ada apa-apa,” kata Rafi, dilansir situs resmi Persib.

Pada laga berikutnya, Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Brawijaya untuk menghadapi Persik Kediri. Pertandingan itu akan dimainkan pada Jumat (28/7/2023) mendatang mulai pukul 19.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/50/1642127/derek-chisora-prediksi-fabio-wardley-tumbang-di-ronde-6-jika-lawan-oleksandr-usyk-bym.jpg
Derek Chisora Prediksi Fabio Wardley Tumbang di Ronde 6 Jika Lawan Oleksandr Usyk
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2020/05/07/valentino_rossi_jorge_lorenzo.jpg
Lorenzo Buka-bukaan Ungkap Konflik Serius dengan Pedrosa dan Rossi 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement