Setelah Ditinggal Luis Milla, Persib Bandung Kini Kehilangan Anak Kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia

SETELAH ditinggal Luis Milla, Persib Bandung kini kehilangan anak kesayangan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Dialah gelandang Timnas Indonesia, Rachmat Irianto, menderita cedera dan harus absen latihan.

Dilaporkan dalam situs resmi Persib Bandung, Rachmat Irianto masih belum pulih dari cedera yang dialaminya pada laga kontra Dewa United. Laga tersebut dimainkan pada 14 Juli 2023 lalu, yang merupakan pertandingan terakhir Luis Milla sebagai pelatih Persib Bandung.

Imbasnya, Rachmat Irianto pun harus absen ketika Persib menghadapi PSM Makassar pada Sabtu 22 Juli 2023 lalu. Laga itu sendiri berakhir dengan kekalahan 2-4 untuk Maung Bandung – julukan Persib.

Kini, pada Selasa (25/7/2023), Persib mengumumkan bahwa Rachmat Irianto masih belum kembali berlatih. Dokter tim Rafi Ghani, membeberkan bahwa pemain andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia tersebut mengalami cedera di pinggang kirinya.

“Dia merasakan nyeri makanya pada saat [lawan] PSM tidak diikutsertakan. Namun, sekarang sudah jauh lebih membaik. Tapi tetap akan kita pastikan lagi untuk pemeriksaan penunjang, USG, mudah-mudahan tidak ada apa-apa,” kata Rafi, dilansir situs resmi Persib.

Pada laga berikutnya, Persib Bandung akan bertandang ke Stadion Brawijaya untuk menghadapi Persik Kediri. Pertandingan itu akan dimainkan pada Jumat (28/7/2023) mendatang mulai pukul 19.00 WIB.