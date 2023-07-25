Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Luis Duran Berharap Para Pemain Muda Persita Tangerang Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |15:01 WIB
Luis Duran Berharap Para Pemain Muda Persita Tangerang Dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23
Luis Duran sebut banyak pemain Persita Tangerang yang pantas dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23 (Foto: Twitter/persitajuara)
A
A
A

LUIS Duran berharap para pemain muda Persita Tangerang dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U-23. Menurut Duran, banyak pemain muda yang pantas untuk mendapatkan kesempatan.

Pendekar Cisadane – julukan Persita – baru saja menciptakan sensasi dengan mengalahkan Persija Jakarta 1-0 di Indomilk Arena, Sabtu (22/7/2023) lalu. Skuad Persita nyatanya memiliki banyak pemain muda.

Persita Tangerang vs Persija Jakarta

Contohnya seperti Rifky Dwi Septian, Fahd Alchoir, Fahreza Sudin, dan Esal Sahrul. Menariknya, Esal adalah sosok pemain yang sukses membawa Persita menang atas Persija lewat gol semata wayangnya di menit ke-81.

Ini bisa menjadi kabar baik bagi pelatih Shin Tae-yong yang dipercaya untuk menangani Timnas Indonesia U-23. Bukan tidak mungkin, beberapa di antara mereka, atau setidaknya satu pemain, mendapat panggilan ke skuad Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23.

Pada saat ini, Shin Tae-yong sedang meramu skuad untuk Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2023 dan kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sehingga tak menutup kemungkinan jika ada pemain Persita nantinya yang mendapat kesempatan untuk ke Skuad Garuda Muda.

Duran pun sadar akan hal itu. Pelatih asal Chile itu mengakui bahwa banyak pemainnya yang bisa masuk ke Timnas Indonesia U-23 karena.

"Di Persita ada banyak pemain yang bisa masuk Timnas U-23," ujar Duran, dilansir dari situs resmi PT LIB, Selasa (27/7/2023).

"Seperti Esal (21 tahun) yang mencetak gol (saat lawan Persija), Rifky Dwi (21), lalu ada Ahmad Fahd (19), dan masih ada banyak pemain muda lainnya," lanjutnya.

