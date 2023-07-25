Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Soal 4 Legiun Asing Baru Persija Jakarta, Ini Kata Thomas Doll

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |10:12 WIB
Soal 4 Legiun Asing Baru Persija Jakarta, Ini Kata Thomas Doll
Thomas Doll nilai pemain asing Persija Jakarta/Foto: Twitter
A
A
A

PELATIH Persija Jakarta, Thomas Doll, memberikan penilaian kepada empat legiun asing barunya di Liga 1 2023-2024. Mantan pelatih Borussia Dortmund itu menyebut bahwa mere masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan skuadnya.

Seperti diketahui, sebanyak empat pemain asing baru didatangkan Macan Kemayoran, julukan Persija, untuk mengarungi kompetisi Liga 1 2023-2024. Mereka adalah adalah Ryo Matsumura (Jepang), Maciej Gajos (Polandia), Marko Simic (Kroasia), dan Oliver Bias (Filipina), yang menyusul Ondrej Kudela (Ceko).

 Thomas Doll

Bias menjadi pemain terakhir yang direkrut oleh Persija. Dirinya pun juga belum melakoni debutnya sejak didatangkan pada Rabu (19/7). Thomas Doll menyebut pemain asal Filipina itu masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan fisiknya sebelum akhirnya masuk ke dalam skuad utama.

Namanya pun belum masuk daftar susunan pemain (DSP) saat Persija tumbang dari Persita pada Sabtu (22/7) lalu.

 BACA JUGA:

“Sebenarnya saya pikir terlalu cepat untuk menilai mereka semua. Terlebih Oliver (Bias) yang baru saja bergabung. Saya rasa dia membutuhkan waktu untuk benar-benar siap. Sekarang dia akan bersama Paul Keenan (pelatih fisik) untuk terlebih dahulu memperkuat fisiknya. Mungkin untuk awalan dia akan masuk sebagai pemain pengganti,” kata Thomas Doll, dikutip dari situs resmi Persija, Selasa (25/7/2023).

Untuk Simic, Thomas Doll yakin bomber asal Kroasia itu perlahan bisa membantu Persija. Menurutnya, hal yang paling penting untuk Simic adalah waktu bermain. Hingga pekan keempat, striker berusia 35 tahun itu sudah tercatat tampil dua kali dengan koleksi dua gol.

“Tentu penting bagi Marko bisa bermain lagi karena dalam dua tahun terakhir dia tidak main terlalu banyak. Berdasarkan kondisi itu tidak mudah karena dia kurang menit bermain saat bergabung ke tim ini. Tapi setelah dia mencetak gol lagi melawan Bhayangkara FC (16/7/2023), feeling dia untuk mencetak gol mulai kembali,” ujarnya.

Sementara itu, Thomas Doll melempar pujian setinggi langit kepada Matsumura. Pasalnya, pemain asal Jepang itu rutin tampil bersama Persija di musim ini. Kombinasinya bersama Riko Simanjuntak pun dinilai efektif.

“Dia sudah memiliki pengalaman bersama Persis sebelumnya. Jadi dia sudah banyak mengerti soal sepak bola di sini. Dia bisa bermain di berbagai posisi dan sampai saat ini, dia main dengan cukup baik bersama Riko (Simanjuntak) di lini depan,” ungkap mantan pelatih Borussia Dortmund itu.

Halaman:
1 2
      
