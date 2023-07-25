Manajer Arema FC Bocorkan Calon Pelatih Asing Pengganti I Putu Gede, Luis Milla atau Divaldo Alves?

MANAJER tim Arema AFC, Wiebie Dwi Andriyas, mengatakan juru taktik skuad Singo Edan selanjutnya merupakan pelatih yang pernah membesut klub Liga 1. Ia mengatakan, ada dua pelatih yang intens berkomunikasi dengan Arema FC, yakni pelatih lokal dan asing. Apakah pelatih asing yang dimaksud Wiebie adalah Luis Milla, juru taktik yang baru meninggalkan Persib Bandung?

Sekadar diketahui, Arema FC baru saja ditinggalkan sang pelatih, I Putu Gede. I Putu Gede memilih mundur karena gagal memberikan kemenangan bagi Arema FC di empat pekan awal Liga 1 2023-2024.

(I Putu Gede mundur dari posisi pelatih Arema FC)



Sejatinya ada Joko Susilo yang duduk di kursi pelatih Arema FC, namun yang bersangkutan bakal menempati ppsisi asisten pelatih atau mundur jika manajemen Singo Edan telah mendapatkan pelatih baru.

“Yang datang pelatih asing atau lokal ditunggu saja. Yang jelas sudah ada dua pelatih yang berkomunikasi dengan saya. Mudah-mudahan segera mengerucut mana pelatih yang tepat,” kata Wiebie saat dikonfirmasi, Selasa (25/7/2023).

Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata bukan Luis Milla yang akan menjadi pelatih Arema FC selanjutnya. Divaldo Alves yang merupakan mantan pelatih Persik Kediri musim lalu muncul ke permukaan sebagai kandidat kuat pelatih Arema FC selanjutnya. Mengenai hal itu Wiebie masih tak mau menyebut secara pasti.