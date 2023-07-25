Persija Jakarta Dipastikan Bakal Menjamu Persebaya Surabaya di SUGBK, Kabar Baik bagi The Jakmania

PERSIJA Jakarta akan menjamu Persebaya Surabaya pada pekan kelima Liga 1 2023-2024. Pertandingan ini pun dipastikan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta.

Untuk diketahui, Persija dijadwalkan akan menghadapi Persebaya pada Minggu (30/7) mendatang. Kali ini, tim berjuluk Macan Kemayoran itu tampaknya tidak perlu lagi harus terusir dari SUGBK ke Stadion Patriot Candrabhaga Bekasi seperti kala menjamu Bhayangkara FC pada pekan ketiga Liga 1 2023-2024.

Karena kali ini Rizki Ridho cs dipastikan bakal memakai SUGBK sebagai kandangnya ketika menjamu Persebaya. Kepastian itu dapat dilihat melalui unggahan instagram GBK, @love_gbk.

Di mana dalam unggahannya, pihak GBK mengumumkan jadwal mingguan event yang ada di Kawasan GBK. Dan dalam pengumumannya itu, disebutkan bahwa SUGBK bakal dipakai untuk laga Persija versus Persebaya.

Selain itu juga di laman resmi PT Liga Indonesia Baru (LIB) tertulis kalau duel antara Persija versus Persebaya akan dimainkan di SUGBK. Sehingga hal ini menjadi sinyal kuat kalau memang skuad Macan Kemayoran akan bermain di stadion megah di pusat Jakarta.

Tentunya kabar ini adalah kabar yang sangat baik, khususnya bagi kelompok suporter Persija yakni The Jakmania. Apalagi, bisa dibilang duel tersebut merupakan duel klasik sehingga akan membuat para suporter semakin antusias menambah atmosfer yang ada di SUGBK.