Jelang Laga Kontra Persik Kediri, Persib Bandung Beri Latihan Khusus untuk Dua Pemainnya

Persib Badung beri latihan khusus pada dua pemainnya/Foto: Twitter Persib Bandung

PERSIB Bandung memberikan perhatian khusus kepada dua pemainnya jelang laga kontra Persik Kediri. Pertandingan akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (28/7/2023).

Kedua pemain tersebut masing-masing adalah Rachmat Irianto dan David da Silva. Keduanya mendapatkan perhatian khusus dari Persib karena mengalami cedera.

Akibatnya, keduanya harus menjalani latihan secara terpisah saat Persib menggelar sesi latihan di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (24/7/2023).

Dokter Persib, Mochamad Rafi Ghani mengatakan Rachmat Irianto mengalami kendala di bagian belakang pinggang kirinya. Itu terjadi saat dipercaya bermain melawan Dewa United, Jumat (14/7/2023) lalu.

Dengan alasan ini, Persib tidak mengikutsertakan Rachmat Irianto saat melawat ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2023).

"Rian (sapaan Rachmat Irianto) memang pada saat pertandingan terakhir melawan Dewa United ada jatuh dan benturan di bagian belakang pinggang kiri. Dia merasakan nyeri, makanya pada saat PSM tidak diikutsertakan," kata Rafi saat memantau sesi latihan Persib di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (24/7/2023).

Rafi memastikan cedera itu bukan diakibatkan karena pelanggaran yang dilakukan Asep Berlian. Sebab pelanggaran itu mengenai kaki kanannya.