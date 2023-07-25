Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jelang Laga Kontra Persik Kediri, Persib Bandung Beri Latihan Khusus untuk Dua Pemainnya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 25 Juli 2023 |06:20 WIB
Jelang Laga Kontra Persik Kediri, Persib Bandung Beri Latihan Khusus untuk Dua Pemainnya
Persib Badung beri latihan khusus pada dua pemainnya/Foto: Twitter Persib Bandung
A
A
A

PERSIB Bandung memberikan perhatian khusus kepada dua pemainnya jelang laga kontra Persik Kediri. Pertandingan akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (28/7/2023).

Kedua pemain tersebut masing-masing adalah Rachmat Irianto dan David da Silva. Keduanya mendapatkan perhatian khusus dari Persib karena mengalami cedera.

 Persib

Akibatnya, keduanya harus menjalani latihan secara terpisah saat Persib menggelar sesi latihan di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (24/7/2023).

Dokter Persib, Mochamad Rafi Ghani mengatakan Rachmat Irianto mengalami kendala di bagian belakang pinggang kirinya. Itu terjadi saat dipercaya bermain melawan Dewa United, Jumat (14/7/2023) lalu.

 BACA JUGA:

Dengan alasan ini, Persib tidak mengikutsertakan Rachmat Irianto saat melawat ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora B.J Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu (22/7/2023).

"Rian (sapaan Rachmat Irianto) memang pada saat pertandingan terakhir melawan Dewa United ada jatuh dan benturan di bagian belakang pinggang kiri. Dia merasakan nyeri, makanya pada saat PSM tidak diikutsertakan," kata Rafi saat memantau sesi latihan Persib di Stadion Sidolig, Bandung, Senin (24/7/2023).

Rafi memastikan cedera itu bukan diakibatkan karena pelanggaran yang dilakukan Asep Berlian. Sebab pelanggaran itu mengenai kaki kanannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/09/11/1642205/jadwal-timnas-indonesia-u17-vs-honduras-wajib-menang-untuk-jaga-asa-ke-32-besar-piala-dunia-u17-2025-uem.jpg
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Honduras: Wajib Menang untuk Jaga Asa ke 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/09/fafage_banua.jpg
Hasil Pro Futsal League: Fafage Banua Comeback Spektakuler, Tumbangkan Pangsuma FC
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement